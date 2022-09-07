Пропагандисти запустили фейковий ролик про великі втрати ЗСУ біля Енергодару, але знову облажалися (відео)

На ролику видно, що "убиті українські солдати" виявилися звичайнісінькими акторами

Російський пропагандистський ролик про нібито невдалу спробу ЗСУ висадити десант в Енергодарі виявився фейком.

Днями в мережі з’явилося відео, на якому чоловік позиціонує себе, як російський розвідник іде узбережжям і показує "тіла вбитих українських військових". У тому числі воно розлетілося і великими пропагандистськими телеграм-каналами.

Втім, на повній версії відеозапису видно, що чоловік, який веде фільмування наприкінці ролика, говорить "убитим українцям", що настав час прокидатися, після чого ті спокійно підіймаються на ноги і розходяться хто куди.

Таким чином можна з упевненістю говорити, що цей відеозапис є не більш ніж черговим пропагандистським роликом, знятим із залученням акторів з метою поширення дезінформації.

Як повідомлялося раніше, окупанти активно поширюють дезінформацію про війну в Україні та про стан справ усередині нашої країни від початку вторгнення. Так, наприклад, у липні російські хакери зламали популярну радіостанцію та повідомили, що президент Володимир Зеленський перебуває у реанімації.

Після цього Зеленський записав відеозвернення і повідомив, що почувається чудово.