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Пропагандисти запустили фейковий ролик про великі втрати ЗСУ біля Енергодару, але знову облажалися (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Пропагандисти запустили фейковий ролик про великі втрати ЗСУ біля Енергодару, але знову облажалися (відео) Новина оновлена 07 вересня 2022, 01:06

На ролику видно, що "убиті українські солдати" виявилися звичайнісінькими акторами

Російський пропагандистський ролик про нібито невдалу спробу ЗСУ висадити десант в Енергодарі виявився фейком.

Днями в мережі з’явилося відео, на якому чоловік позиціонує себе, як російський розвідник іде узбережжям і показує "тіла вбитих українських військових". У тому числі воно розлетілося і великими пропагандистськими телеграм-каналами.

Втім, на повній версії відеозапису видно, що чоловік, який веде фільмування наприкінці ролика, говорить "убитим українцям", що настав час прокидатися, після чого ті спокійно підіймаються на ноги і розходяться хто куди.

Таким чином можна з упевненістю говорити, що цей відеозапис є не більш ніж черговим пропагандистським роликом, знятим із залученням акторів з метою поширення дезінформації.

Як повідомлялося раніше, окупанти активно поширюють дезінформацію про війну в Україні та про стан справ усередині нашої країни від початку вторгнення. Так, наприклад, у липні російські хакери зламали популярну радіостанцію та повідомили, що президент Володимир Зеленський перебуває у реанімації.

Після цього Зеленський записав відеозвернення і повідомив, що почувається чудово.

Теги:
#Енергодар #Пропаганда #Фейки