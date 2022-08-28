В Австрии пресса "убила" украинку Наталью Вовк: почему сообщение о смерти "убийцы Дарьи Дугиной" — фейк

Каких-либо внятных доказательств издание не привело

В австрийских СМИ появилась информация о том, что была найдена мертвой Наталья Вовк, которую россияне обвиняют в убийстве дочери идеолога рашизма Александра Дугина Дарьи Платоновой.

Информацию об этом обнародовало австрийское издание Exxpress со ссылкой на собственные источники, однако публикация уже вызвала много вопросов, как в Украине, так и в россии.

В частности сообщается, что 43-летняя Наталья Вовк была найдена мертвой на съемной квартире с 17 ножевыми ранениями и листом бумаги в руке. Другой информации издание не привело, но приложило фотографию, якобы мертвой Вовк.

Впрочем, стоит отметить, что это фото уже гуляло в российских СМИ еще в 2020 году в материале о жестоком убийстве невесты женихом накануне свадьбы.

К тому же само издание позиционирует себя, как желтая пресса, а потому скорее всего новость является фейком.

Как сообщалось, Дарью Платонову взорвали в автомобиле в Подмосковье поздно вечером 20 августа.

Россияне сразу же начали обвинять в этом убийстве Украину, однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк решительно отверг эти обвинения.

Позже ответственность за взрыв взяли на себя партизаны "Национальной республиканской армии".