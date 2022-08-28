В Австрії преса "вбила" українку Наталію Вовк: чому повідомлення про смерть "вбивці Дарії Дугіної" — фейк

Якихось виразних доказів видання не привело

В австрійських ЗМІ з’явилася інформація про те, що було знайдено мертвою Наталію Вовк, яку росіяни звинувачують у вбивстві дочки ідеолога рашизму Олександра Дугіна Дар’ї Платонової.

Інформацію про це оприлюднило австрійське видання Exxpress із посиланням на власні джерела, проте публікація вже викликала багато питань як в Україні, так і в росії.

Зокрема повідомляється, що 43-річну Наталію Вовк було знайдено мертвою на орендованій квартирі з 17 ножовими пораненнями та аркушем паперу в руці. Іншої інформації видання не привело, але додало фотографію, нібито мертвої Вовк.

Втім, варто зазначити, що це фото вже гуляло в російських ЗМІ ще у 2020 році у матеріалі про жорстоке вбивство нареченої нареченому напередодні весілля.

До того ж саме видання позиціює себе як жовта преса, а тому швидше за все новина є фейком.

Як повідомлялося, Дар’ю Платонову підірвали в автомобілі у Підмосков’ї пізно увечері 20 серпня.

Росіяни одразу почали звинувачувати в цьому вбивстві Україну, проте радник глави Офісу президента Михайло Подоляк рішуче відкинув ці звинувачення.

Пізніше відповідальність за вибух взяли він партизани "Національної республіканської армії".