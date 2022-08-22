"Евакуювали на прохання росіян": стало відомо, чому з РФ поїхала українка, яку звинуватили у вбивстві доньки Дугіна

Причетність українки до вбивства росіянки спростовують всі, але такий хід подій не вигідний ФСБ

Відповідальність за підрив автомобіля доньки ідеолога "рашизму" Олександра Дугіна — російської пропагандистки Дар'ї Платонової — взяли на себе партизани "Національної республіканської армії", хоча ФСБ намагається у цьому інциденті в Підмосков'ї звинуватити українку Наталю Вовк, розповсюджуючи при цьому сумнівні докази.

Тим часом російський депутат Ілля Пономарьов, який змушений жити в еміграції, також спростував причетність Наталії Вовк до вбивства Платонової.

"Наталія Вовк та Софія Шабан успішно евакуйовані за межі Росії на прохання наших російських друзів, як і низка інших людей раніше. Безпосередньої участі в акції 20 серпня 2022 року щодо Д. Дугіної (Платонової) вони не брали", — написав Пономарьов у власному Telegram-каналі.

Примітно, що цю ж інформацію поширив канал під назвою "Роспартизан" — ресурс "Національної республіканської армії", яка взяла на себе відповідальність за замах на Дугіна. А пізніше у них з'явився допис з поясненням, чому Росії дуже вигідно звинуватити у вбивстві доньки Дугіна полк "Азов".

Тим часом у Міноборони України черговий раз наголосили на тому, що Нацгвардія та полк "Азов" окремо не мають жодного відношення до вибуху автомобіля, у якому загинула Дар'я Платонова (Дугіна).

"Це фейк, що до цього причетна Україна. Це фейк, що до цих подій причетна Національна гвардія України. Національна гвардія виконує свої законні завдання на території України", — заявив речник Служби військової розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Далі він звернувся до російської влади за відповіддю з приводу вбивства Дугіної під Москвою, сказавши: "Це більше схоже на з'ясування відносин усередині Росії. І Дугін, і його дочка — персонажі маргінальні й не мають інтересу для України".

Нагадаємо, що про загибель дочки відомого путінського ідеологіста Олександра Дугіна стало відомо 20 серпня. Зазначалося, що вона разом з батьком мала повертатися з фестивалю у Підмосков'ї, однак за збігом обставин він затримався і поїхав на іншому авто. Росіяни одразу почали звинувачувати в цьому вбивстві Україну, проте радник глави Офісу президента Михайло Подоляк рішуче відкинув ці звинувачення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, звідки ФСБ взяла інформацію про Наталію Вовк та чому її підозрюють у вбивстві російської пропагандистки.