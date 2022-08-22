"Эвакуировали по просьбе россиян": стало известно, почему из РФ уехала украинка, обвиненная в убийстве дочери Дугина

Причастность украинки к убийству россиянки опровергают все, но такой ход событий не выгоден ФСБ

Ответственность за подрыв автомобиля дочери идеолога "рашизма" Александра Дугина – российской пропагандистки Дарьи Платоновой – взяли на себя партизаны "Национальной республиканской армии", хотя ФСБ пытается в этом инциденте в Подмосковье обвинить украинку Наталью Вовк, выдавая сомнительные доказательства этого.

Тем временем российский депутат Илья Пономарев, вынужденный жить в эмиграции, также опроверг причастность Наталии Вовк к убийству Платоновой.

"Наталья Вовк и София Шабан успешно эвакуированы за пределы России по просьбе наших российских друзей, как и ряд других людей раньше. Непосредственного участия в акции 20 августа 2022 года в отношении Д. Дугиной (Платоновой) они не принимали", — написал Пономарев в собственном Telegram-канале.

Примечательно, что эту же информацию распространил канал под названием "Роспартизан" — ресурс "Национальной республиканской армии", взявшей на себя ответственность за покушение на Дугина. А позже у них появилось сообщение с объяснением, почему России очень выгодно обвинить в убийстве дочери Дугина полк "Азов".

Между тем в Минобороны Украины в очередной раз отметили, что Нацгвардия и полк "Азов" отдельно не имеют никакого отношения к взрыву автомобиля, в котором погибла Дарья Платонова (Дугина).

"Это фейк, что к этому причастна Украина. Это фейк, что к этим событиям причастна Национальная гвардия Украины. Национальная гвардия выполняет свои законные задачи на территории Украины", — заявил представитель Службы военной разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Далее он обратился к российским властям за ответом по поводу убийства Дугиной под Москвой, сказав: "Это больше похоже на уяснение отношений внутри России. И Дугин, и его дочь — персонажи маргинальны и не имеют интереса для Украины".

Напомним, что о гибели дочери известного путинского идеологиста Александра Дугина стало известно 20 августа. Отмечалось, что она вместе с отцом должна была возвращаться с фестиваля в Подмосковье, однако по стечению обстоятельств он задержался и уехал на другом авто. Россияне сразу начали обвинять в этом убийстве Украину, однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк решительно отверг эти обвинения.

Ранее "Телеграф" сообщал, откуда ФСБ взяла информацию о Наталье Вовке и почему ее подозревают в убийстве российской пропагандистки.