ФСБ опубликовала "видеодоказательства" причастности украинки к убийству дочери Дугина (видео)

ФСБ рф опубликовало видео с Натальей Вовк во время ее пребывания в россии

В россии продолжают раскручивать версию якобы причастности гражданки Украины Натальи Вовк к убийству дочери идеолога "рашизма" Александра Дугина пропагандистки Дарьи Платоновой, которую взорвали в автомобиле в Подмосковье.

В понедельник, 21 августа, ФСБ россии опубликовало видео, якобы подтверждающее версию причастности Вовк к убийству.

Опубликованное видео — это нарезка разных видеозаписей, сделанных в разное время, на которых запечатлена Наталья Вовк в россии, а также несколько скриншотов с ее автомобилем.

Первый отрезок видео — это запись с камеры, предположительно, российского таможенника или пограничника, сделанная во время въезда Вовк в рф через один из автомобильных пунктов пропуска.

Второй отрезок является якобы записью с камеры домофона в доме, где проживала Платонова. На видео женщина, похожая на Наталью Вовк, входит в подъезд: сначала днем 19 августа (согласно указанной на записи дате), а затем — вечером или ночью (судя по темному времени суток).

На третьем отрезке — опять, судя по всему, запись с автомобильного пункта пропуска через госграницу, как утверждают в ФСБ, с Эстонией. На нем Вовк на автомобиле выезжает из рф.

Четверт пая часть видео — это нарезка скриншотов с дорожных камер видеонаблюдения с автомобилем Вовк, за рулем которого она же.

Ранее в ФСБ рф заявили, что Наталья Вовк — гражданка Украины и якобы служащая полка "Азов".

Пресс-служба полка "Азов" уже опровергла это утверждение. "Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала фсб в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина – не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к нашему подразделению", — подчеркнули в полку.

Как сообщалось, Дарью Платонову взорвали в автомобиле в Подмосковье поздно вечером 20 августа.

Россияне сразу же начали обвинять в этом убийстве Украину, однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк решительно отверг эти обвинения.