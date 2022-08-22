ФСБ опублікувала "відеодокази" причетності українки до вбивства дочки Дугіна (відео)

ФСБ рф опублікувало відео з Наталією Вовк під час її перебування в росії.

У росії продовжують розкручувати версію нібито причетності громадянки України Наталії Вовк до вбивства дочки ідеолога "рашизму" Олександра Дугіна пропагандистки Дарії Платонової, яку підірвали в автомобілі у Підмосков’ї.

У понеділок, 21 серпня, ФСБ Росії опублікувало відео, яке нібито підтверджує версію причетності Вовк до вбивства.

Опубліковане відео — це нарізка різних відеозаписів, зроблених у різний час, на яких зображена Наталія Вовк у росії, а також кілька скріншотів з її автомобілем.

Перший відрізок відео — це запис з камери, ймовірно, російського митника або прикордонника, зроблений під час в’їзду Вовк до росії через один з автомобільних пунктів пропуску.

Другий відрізок є нібито записом з камери домофона у будинку, де мешкала Платонова. На відео жінка, схожа на Наталю Вовк, входить до під’їзду: спочатку вдень 19 серпня (згідно із зазначеною на записі датою), а потім — увечері чи вночі (судячи з темного часу доби).

На третьому відрізку — знову, судячи з усього, запис з автомобільного пункту пропуску через держкордон, як стверджують у ФСБ, з Естонією. На ньому Вовк автомобілем виїжджає з росії.

Четверта частина відео — це нарізка скріншотів з дорожніх камер відеоспостереження з автомобілем Вовк, за кермом якого вона ж.

Раніше у ФСБ рф заявили, що Наталія Вовк — громадянка України і нібито службовець полку "Азов".

Пресслужба полку "Азов" уже спростувала це твердження. "Жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікували фсб у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна – не має жодного відношення до полку "Азов" та ніколи не належала до нашого підрозділу", — наголосили в полку.

Як повідомлялося, Дар’ю Платонову підірвали в автомобілі у Підмосков’ї пізно увечері 20 серпня.

Росіяни одразу почали звинувачувати в цьому вбивстві Україну, проте радник глави Офісу президента Михайло Подоляк рішуче відкинув ці звинувачення.