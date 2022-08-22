Дугін вперше прокоментував загибель доньки - пропагандисти РФ вже грозять сусідам

А його товариш Путін назвав Дугіну "справжньою патріоткою"

Ідеолог "рашизму" Олександр Дугін, доньку якого Дар'ю Платонову підірвали в автомобілі у Підмосков'ї, вперше прокоментував її загибель. Звісно, що без звинувачень України не обійшлося, адже саме на такій версії наполягає російська ФСБ.

Так, Дугін звернувся до росіян зі сторінки російського мільярдера Костянтина Малофєєва, зазначивши, що його Дар'я "ніколи не закликала до насильства та війни". Хоча її звернення до народу ще за життя говорили зовсім про інше.

"Як ви всі знаєте, внаслідок теракту, здійсненого нацистським українським режимом, 20 серпня при поверненні з підмосковного фестивалю "Традиція" на моїх очах була по-звірячому вбита вибухом моя дочка Дар'я Дугіна. Вона була чудовою православною дівчиною, патріоткою, військкором, експертом центральних каналів, філософом, її виступи та репортажі завжди були глибокі, обґрунтовані та стримані, вона ніколи не закликала до насильства та війни. Вона була висхідною зіркою на початку свого шляху", — зазначив Дугін.

Далі він видав тираду про те, що російський народ не зламати такими ударами, але він жадає помсти і відплати, а ще більше перемоги. Крім того, Дугін заявив, що смерть його доньки має надихати російських військових на якісь подвиги.

Примітно, що на смерть доньки ідеолога "рашизму" і духовного наставника Володимира Путіна відреагував й сам кривавий диктатор, назвавши Дугіну "справжньою патріоткою".

"Підлий, жорстокий злочин обірвав життя Дар'ї Дугіної – світлої, талановитої людини зі справжнім російським серцем – добрим, люблячим, чуйним і відкритим. Журналіст, науковець, філософ, військовий кореспондент, вона чесно служила людям, Батьківщині, справою доводила, що означає бути патріотом Росії", — цитують слова президента країни-агресора пропагандистські ЗМІ.

Варто зазначити, що російська ФСБ звинуватила у підриві Дугіної громадянку України Наталю Вовк, яка служить у полку "Азов". Російські пропагандисти вже почали наперебій сипати погрозами в бік Естонії, куди нібито виїхала жінка після злочину, який їй приписали.

"Якщо Естонія відмовиться видати Росії злочинницю Наталію Вовк (а в тому, що буде відмова практично немає сумнівів), є всі підстави для жорстких дій РФ проти естонської держави, яка приховує терористку", — написав депутат-"єдинорос" Володимир Джабаров у власному Telegram.

Слідом за ним погрози в бік Естонії полетіли від зашкварної пропагандистки Маргарити Симоньян, яка заявила, що Росія знайде там професіоналів, які"бажають помилуватися шпилями в околицях Таллінна".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у мережі відреагували на новину про загибель Дар’ї Платнової, дочки Олександра Дугіна. Спойлер — особливого смутку українці та жителі інших країн не висловлюють.