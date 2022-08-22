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Дугин впервые прокомментировал гибель дочери — пропагандисты РФ уже грозят соседям

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дугин после смерти дочери заявил, что во всем виновата Украина Новость обновлена 22 августа 2022, 17:49
Дугин после смерти дочери заявил, что во всем виновата Украина

А его товарищ Путин назвал Дугину "настоящей патриоткой"

Идеолог "рашизма" Александр Дугин, дочь которого Дарью Платонову взорвали в автомобиле в Подмосковье, впервые прокомментировал ее гибель. Конечно, без обвинений Украины не обошлось, ведь именно на такой версии настаивает российская ФСБ.

Так, Дугин обратился к россиянам со страницы российского миллиардера Константина Малофеева, отметив, что его Дарья "никогда не призывала к насилию и войне". Хотя ее обращение к народу еще при жизни говорили совсем о другом.

"Как вы все знаете, в результате теракта, совершенного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля "Традиция" на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом, ее выступления и репортажи всегда были глубокие, обоснованные и сдержанные, она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути", — отметил Дугин.

Далее он издал тираду о том, что российский народ не сломить такими ударами, но он жаждет мести и возмездия, а еще больше победы. Кроме того, Дугин заявил, что смерть его дочери должна вдохновлять российских военных на подвиги.

Примечательно, что смерть дочери идеолога "рашизма" и духовного наставника Владимира Путина отреагировал и сам кровавый диктатор, назвав Дугину "настоящей патриоткой".

"Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, чутким и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Родине, делом доказывала, что значит быть патриотом России", — цитируют слова президента страны-агрессора пропагандистские СМИ.

Стоит отметить, что российская ФСБ обвинила в подрыве Дугиной якобы служащую Нацгвардии гражданку Украины Наталью Вовк. Российские пропагандисты уже начали наперебой сыпать угрозами в сторону Эстонии, куда якобы уехала женщина после преступления, которое ей приписали.

"Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк (а в том, что будет отказ практически нет сомнений), есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, скрывающего террористку", — написал депутат-"единорос" Владимир Джабаров в собственном Telegram.

Вслед за ним угрозы в сторону Эстонии полетели от зашкварной пропагандистки Маргариты Симоньян, заявившей, что Россия найдет там профессионалов, "желающих полюбоваться шпилями в окрестностях Таллинна".

Дарья Платонова Дугина погибла в Подмосковье – что сказали Александр Дугин и Владимир Путин

Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети отреагировали на новость о гибели Дарьи Платновой, дочери Александра Дугина. Спойлер — особой печали украинцы и жители других стран не выражают.

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