На похоронах пропагандистки Дугіної наступник Жиріновського процитуав лозунг нацистів – відео

Уже не вперше росіяни мавпують слоган гітлерівської партії

Гасло Націонал-соціалістичної партії Адольфа Гітлера Ein Volk, ein Reich, ein Führer (Один народ, одна країна, один фюрер) не дає спокою росіянам. Раніше вони почали видавати в окупованій Новій Каховці свою пропагандистську газету із дещо зміненим його варіантом: "Одна віра. Один народ. Одна країна". Тепер воно теж у злегка відредагованому варіанті прозвучало на похоронах дочки ідеолога "руского міра" Олександра Дугіна Дар’ї.

Причому виголосив його не аби хто, а наступник одіозного Володимира Жиріновського на посту голови партії ЛДПР Леонід Слуцький. Відео того, як він виголошує "Одна країна, один президент, одна перемога", опублікував телеграм-канал Nexta Live.

Пізніше російське видання "Медуза" опублікувало ширший контекст цього моменту. Під час своєї промови Слуцький погрожував окупацією Києва. "Ми маємо право на різні позиції, але в основному ми повинні бути єдиними як ніколи раніше в нашій спільній новітній історії. Одна країна! Один президент! І одна перемога! У результаті якої ім'ям нашої світлої, прекрасної, неймовірно розумної Даші буде безумовно названо вулицю та площу не тільки там, а насамперед там — у звільненому від нацизму Києві", — заявив наступник Жиріновського.

Під гаслом Ein Volk, ein Reich, ein Führer гітлерівська Німеччина підготувала і провела референдум із аншлюсу Австрії у 1938 році. Таким чином, його використання росіянами демонструє їхні загарбницькі плани стосовно України.

Користувачі соцмереж не могли не помітити схожості вигуку Слуцького з історичним прототипом. У коментарях вони неодноразово назвали росію фашистською державою.

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Як повідомляв "Телеграф", Дар’я Дугіна підірвалась у власному автомобілі ввечері 21 серпня. Відповідальність за її убивство взяла на себе російська організація "Національна республіканська армія", хоча ФСБ продовжує наполягати на участі України у цьому інциденті. На похоронах дочки ідеолог Дугін назвав свою підірвану дочку "ідеалом людини" і прихильницею російського імперіалізму.