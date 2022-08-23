Марила імперством з пелюшок: Дугін здивував промовою на похороні дочки

Ідеолог рашизму виступив із промовою під час церемонії прощання з його донькою

У вівторок, 23 серпня, у російській москві відбувається прощання з пропагандисткою Дар'єю Дугіною, автомобіль якої був підірваний нібито агентом українських спецслужб кілька днів тому.

Як пишуть росЗМІ, місцем для церемонії прощання із загиблою на 30-му році життя дочкою ідеолога рашизму олександра дугіна було обрано велике приміщення телецентру "Останкіно". Батько вбитої Дугіної виступив із прощальним словом на цивільній панахиді, під час якого розповідав про любов "ідеальної" пропагандистки до росії, російського народу та імперії.

"Телеграф" вирішив поділитися найгучнішими тезами філософа Дугіна:

Одні з її перших слів — "росія", "наша держава", "народ", "імперія". Вона стала ідеальною, проходячи через випробування;

Я хотів виховати доньку так, як бачу ідеал людини. Насамперед це віра. Вона все дитинство провела у православних таборах, ходила до церкви;

Ми з мамою порадили їй стати філософом. І вона стала. Вона намагалася рухатись у цьому напрямку;

В останній розмові вона сказала: "Тато, я почуваюся героєм і воїном, я хочу бути на боці світу";

За хвилину до від'їзду з фестивалю звучала пісня "В "Азовсталі" демонів ховають", вона хотіла послухати, але ми поїхали (незабаром стався вибух);

Я дуже вдячний вам та всьому нашому народу за підтримку. Я не підозрював, що так може бути. Вибачте.

Я відчуваю, як вона радіє зараз, коли її нагородив президент.

Наостанок пропагандист Дугін наголосив, що його донька загинула за росію та російський народ і виправдати її смерть тепер може тільки перемога.

Варто нагадати, що машину, в якій їхала 30-річна Дугіна, підірвали увечері у суботу. Після чого російська ФСБ офіційно повідомила, що за її вбивством нібито стоять українські спецслужби та, зокрема, громадянка України та службовець батальйону "Азов" Наталія Вовк.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що загибель російської пропагандистки Дар'ї Дугіної отримала дві нові версії. У росії запевняють, що за росіянкою стежили українські спецслужби, які планували ліквідувати її спільно з її батьком, ідеологом рашизму. Водночас політолог Валерій Соловей, відомий своїми нібито інсайдами із кремля припускає, що Дугіна могла стати сакральною жертвою.