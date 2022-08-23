Грезила имперством с пеленок: Дугин удивил речью на похоронах дочери

Идеолог рашизма выступил с речью во время церемонии прощания с его дочерью

Во вторник, 23 августа, в российской москве проходит прощание с пропагандисткой Дарьей Дугиной, автомобиль которой был взорван якобы агентом украинских спецслужб несколько дней назад.

Как пишут росСМИ, местом для церемонии прощания с погибшей на 30-м году жизни дочерью идеолога рашизма Александра Дугина было выбрано большое помещение телецентра "Останкино". Отец убитой выступил с прощальным словом на гражданской панихиде, во время которого рассказывал о любви "идеальной" пропагандистки к россии, российскому народу и империи.

"Телеграф" решил поделиться самыми громкими тезисами философа Дугина:

Одни из ее первых слов — "россия", "наше государство", "народ", "империя". Она стала идеальной, проходя через испытания;

Я хотел воспитать дочь так, как вижу идеал человека. Прежде всего, это вера. Она все детство провела в православных лагерях, ходила в церковь;

Мы с мамой посоветовали ей стать философом. И она стала. Она пыталась двигаться в этом направлении;

В последнем разговоре она сказала: "Папа, я чувствую себя героем и воином, я хочу быть на стороне света";

За минуту до отъезда с фестиваля звучала песня "В "Азовстале" демонов хоронят", она хотела послушать, но мы уехали (вскоре произошел взрыв);

Я очень благодарен вам и всему нашему народу за поддержку. Я не подозревал, что это может быть. Простите.

Я чувствую, как она радуется сейчас, когда ее наградил президент.

Напоследок пропагандист Дугин подчеркнул, что его дочь погибла за россию, за российский народ и что оправдать ее смерть теперь может только победа над "нацистами".

Следует напомнить, что машину, в которой ехала 30-летняя Дугина, взорвали вечером в субботу. После этого российская ФСБ официально сообщила, что за ее убийством якобы стоят украинские спецслужбы и, в частности, гражданка Украины и служащий батальона "Азов" Наталья Вовк.

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Ранее Телеграф сообщал, что гибель российской пропагандистки Дарьи Дугиной получила две новые версии. В россии уверяют, что за россиянкой следили украинские спецслужбы, которые планировали ликвидировать ее совместно с ее отцом, идеологом рашизма. В то же время политолог Валерий Соловей, известный своими якобы инсайдами из кремля, предполагает, что Дугина могла стать сакральной жертвой.