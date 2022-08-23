На похоронах пропагандистки Дугиной преемник Жириновского процитировал лозунг нацистов — видео

Уже не первый раз русские копируют слоган гитлеровской партии

Лозунг Национал-социалистической партии Адольфа Гитлера Ein Volk, ein Reich, ein Führer (Один народ, одна страна, один фюрер) не дает покоя россиянам. Ранее они начали издавать в оккупированной Новой Каховке свою пропагандистскую газету с измененным его вариантом : "Одна вера. Один народ. Одна страна". Теперь он тоже в слегка отредактированном варианте прозвучал на похоронах дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи.

Причем произнес его не кто-нибудь, а преемник одиозного Владимира Жириновского на посту председателя партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Видео того, как он говорит "Одна страна, один президент, одна победа", опубликовал телеграмм-канал Nexta Live.

Позже российское издание "Медуза" опубликовало более широкий контекст этого момента. Во время своей речи Слуцкий угрожал оккупацией Киева. "Мы имеем право на различные позиции, но в главном мы должны быть едины как никогда ранее в нашей общей новейшей истории. Одна страна! Один президент! И одна победа! В итоге которой именем нашей светлой, прекрасной, невероятно умной Даши будет безусловно названа улица и площадь не только там, но в первую очередь там — в освобожденном от нацизма Киеве", — заявил преемник Жириновского.

Под лозунгом Ein Volk, ein Reich, ein Führer гитлеровская Германия подготовила и провела референдум по аншлюсу Австрии в 1938 году. Таким образом, его использование россиянами демонстрирует их захватнические планы по отношению к Украине.

Пользователи соцсетей не могли не заметить схожести возгласа Слуцкого с историческим прототипом. В комментариях они неоднократно назвали россию фашистским государством.

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Как сообщал "Телеграф", Дарья Дугина взорвалась в собственном автомобиле вечером 21 августа. Ответственность за ее убийство взяла на себя российская организация "Национальная республиканская армия", хотя ФСБ продолжает настаивать на участии Украины в этом инциденте. На похоронах дочери идеолог Дугин назвал свою взорванную дочь "идеалом человека" и поклонницей русского империализма.