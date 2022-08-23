Попытка убить Александра Дугина, одного из ключевых идеологов "русского мира", закончилась смертью его дочери Дарьи, поскольку кремлевские группы давления продолжают вести борьбу за власть, — говорится в статье Robert Lansing Institute.

20 августа в Москве в результате взрыва автомобиля погибла дочь российского провластного идеолога Александра Дугина.

Александр Дугин входит в группу интересов, связанную с военной разведкой. Его отец был советским генералом ГРУ (Главного разведывательного управления), а сам Дугин был советником Суркова и Нарышкина, главы Службы внешней разведки России (СВР) и членом некоторых консультативных советов в Кремле. Дугин играл роль активного переговорщика между Путиным и Турцией.

Дарья Дугина также работала на ГРУ, а именно:

работала на Царьград ТВ, имеющий связи с ГРУ, а также военным корреспондентом, что в России обычно связано с военной разведкой. активно поддерживала и помогала движению "желтых жилетов" во Франции, координируя работу между движением Алена Сораля и Ле Пен. Таким образом российская военная разведка пыталась ослабить и развалить правительство Макрона. создавала положительный имидж талибов в России. Дугина настаивала на том, что талибы не являются террористами и диалог с ними возможен и необходим. ГРУ активно поддерживало талибов, снабжало их оружием и разведданными, а также было связано с наркоторговлей.

Российская ФСБ поспешила заявить, что раскрыла убийство, не дожидаясь выводов Следственного комитета России, и вполне предсказуемо обвинила в этом Украину. Определенные особенности их выводов указывают на то, что расследование было сфабриковано в рамках подготовки к многоходовой игре. ФСБ утверждает, что убийство совершила гражданка Украины из Мариуполя Наталья Вовк (Шабан). Однако известно, что госпожа Вовк числится в российской базе данных "Немезида", синхронизированной с базой ФСБ, как член полка "Азов", признанного в России террористической организацией. ФСБ утверждает, что Вовк приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан, и они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина в Москве. После того, как автомобиль Дугиной был взорван 20 августа в Москве, границу с Эстонией они пересекли в Пскове 21 августа, проехав 853 км. Обвинения в адрес "Азова" ложатся в канву подготовки Москвы показательного суда над военнопленными из Мариуполя и попыток обвинить Украину в терроризме.

Будучи известной ФСБ, Вовк не могла ни въехать, ни выехать из России легально. Также, как утверждают в ФСБ, Вовк перемещалась по Москве на автомобиле с номерами Казахстана, ДНР и Украины. Это выглядит абсурдно, так как автомобили с такими номерами привлекают повышенное внимание в Москве, особенно со стороны ГИБДД. Удостоверение Национальной гвардии Украины, выданное на фамилию Вовк (где она никогда не служила), якобы обнаруженное ФСБ (взятое из базы "Немезида"), также указывает на то, что расследование было сфабриковано с многочисленными ошибками. Было использовано фото, сделанное не в полевой, а в парадной форме, что не характерно для практики Нацгвардии Украины.

Криминалистический анализ показывает время, которое художник провел с инструментом клонирования в фотошопе, из-за очень неточного фона рисунка.

В ФСБ утверждают, что машину взорвали дистанционно, а значит преступники знали, кто был за рулем, и целью была именно Дарья Дугина.

По данным следствия ФСБ, виновные в убийстве ехали из России в Эстонию на автомобиле с украинской регистрацией.С одной стороны, это абсурдно, так как это должно было привлечь внимание сотрудников ФСБ еще на границе.Проверив базу они бы идентифицировали человека за рулем.Однако выбрав Эстонию в качестве страны для въезда подозреваемой в убийстве, Москва таким образом пытается оказать давление на Таллинн, который в последнее время выступает инициатором антироссийских санкций со стороны Европейского Союза (в визовых ограничениях и экспорте энергоносителей).

У ФСБ была возможность найти автомобиль с украинской регистрацией в оккупированных городах Донецкой области. Пригнав его в Эстонию, они получат от эстонской пограничной службы подтверждение пересечения госграницы автомобилем, что будет единственным документом, подтверждающим нарратив ФСБ. Таким образом, он станет одним из ключевых аргументов кремлевских пропагандистских и политических решений. Высокопоставленный российский депутат Джабаров уже заявил о возможности принятия жестких мер в отношении Таллина. Россия заинтересована в открытии второго фронта в Европе.

Это расследование ФСБ подверглось жесткой критике даже в самой России.

Мы считаем, что убийство Дарьи Дугиной организовало ФСБ из-за многолетних противоречий с российской военной разведкой. Результатом такого противостояния между спецслужбами стало убийство некоторых офицеров ГРУ (Орхана Джемаля, Александра Расторуева и Кирилла Радченко, военных журналистов под прикрытием в ЦАР).

Сейчас на идеологов ГРУ оказывается жесткое давление. Связанная с ГРУ Маргарита Симоньян, возглавляющая группу RussiaToday, призналась, что ходит с охраной.

Мы предполагаем, что ведомства ФСБ во главе с Патрушевым начали борьбу с информационными активами военной разведки.

Информационный актив ГРУ не только требует слишком большого финансирования, но и становится самостоятельным игроком в российской политике, определяя политику, производя собственные нарративы, требующие реакции со стороны президента Путина, а иногда создавая иллюзию влияния на его мировоззрение, подвергая сомнению его собственные идеологические нарративы. Что касается Дугина, российские СМИ неоднократно заявляли, что именно он повлиял на путинскую идеологию. Эти взгляды раздражают администрацию президента, так как вынуждают рассматривать политику Кремля с точки зрения философии, средней между традиционализмом и фашизмом. ФСБ не понимает использование философии при формировании политики, так как привыкла действовать в рамках универсальной идеологии холодной войны. Более того, ФСБ, как и Путин, считает, что изощренный нарратив информационного актива ГРУ стал причиной провала военного вторжения России в Украине, поскольку его не поддержало гражданское население.

По мере того, как Кремль в условиях смены власти и крупных неудач в войне против Украины ищет новые нарративы, эти идеологи становятся токсичными. Это означает, что связанные с ГРУ группы останутся под давлением, которое может стать намного жестче. Они могут попытаться пойти ва-банк, в свою очередь, подняв ставки в борьбе за власть.

Кремль, вероятно, использует убийство Дугиной для достижения нескольких целей: