"Спектакль одного зрителя": отец подозреваемой в убийстве Дугиной украинки насмешил сеть "откровениями"

Мужчина на видео называет дочь "шебутной"

В россии вовсю работают над тем, чтобы привязать Украину к гибели дочери путинского пропагандиста и идеолога рашизма Александра Дугина Дарьи Платоновой. После обвинения в подготовке взрыва машины украинки Натальи Вовк, российские спецслужбы начали искать дополнительные доказательства ее вины. К примеру, пытаются доказать, что она была не совсем равноувешенной, о чем российским медиа поведал якобы ее "отец".

Интервью с мужчиной, который проживает в россии, опубликовало издание "РИА Новости". Как утверждают журналисты страны-агрессора, мужчина спокойно с ними пообщался, рассказав новые факты о "дочери". Утверждать же о том, что неизвестный действительно является родственником Натальи Вовк, невозможно — в рф полностью "размыли" лицо на записи и не сообщают никаких личных данных.

Зато сам "отец" рассказал, что, по его данным, Наталья Вовк не была причастна к полку "Азов", но в рядах ВСУ все же служила. При этом спустя какое-то время будто бы пришлось оставить службу из-за состояния здоровья. По словам мужчины, у нее была опухоль в голове, из-за чего понадобилась серьезная операция. Хирургическое вмешательство прошло успешно, Наталье также поставили пластину. И после этого, говорит россиянин, Наталья якобы слегка изменилась.

"Шебутная стала такая, шустрая. Раньше, конечно, она поспокойнее была, — характеризует Наталью Вовк якобы ее "отец". — [После начала войны] ездила во Францию, как беженка, но что-то там ей не понравилось, и она вернулась в Польшу, а потом в Украину".

На появившейся в сети видеоролик уже отреагировали многие пользователи, в том числе и украинцы. В правдивость слов как журналистов, так самого "отца" Натальи Вовк они не верят. Видео называют дешевым спектаклем, который сделан для отвлечения внимания.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Наталья Вовк и ее дочь, которых пытаются обвинить в убийстве Дарьи Дугиной, были вывезены в Эстонию по просьбе некоторых россиян.

При этом ФСБ не оставляет попыток доказать их причастность, используя рандомные нарезки с видеокамер наблюдения.