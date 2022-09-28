росія веде світ до атомної катастрофи: Зеленський звернувся до Ради безпеки ООН

Президент України виступив у Раді безпеки ООН через ядерний шантаж росії.

Своїми діями на Запорізькій АЕС та погрозами застосування зброї масової поразки росія підводить мир до ядерної катастрофи.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН. За його словами, росія проігнорувала заклики МАГАТЕ до деокупації Запорізької АЕС і не має наміру припиняти ворожі дії проти українських ядерних об’єктів.

"Це ще один доказ того, що росія підводить світ до межі атомної катастрофи", — наголосив він.

Глава держави також зазначив, що російська пропаганда вже зробила своїм постійним наративом загрозу використання ядерної зброї. Це, за його словами, є чітким доказом того, що рф не має права мати такий вид озброєння, оскільки вона не в змозі гарантувати безпеку світу навіть проти загроз його застосування.

Як повідомлялося раніше, секретар РНБО Олексій Данилов раніше розповів, що навіть у разі ядерного удару по Україні, ЗСУ продовжать виконувати свої завдання.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що у разі загрози для свого існування росія може застосувати ядерну зброю. Після цього США провели переговори з кремлем та попередили російське керівництво про "катастрофічні наслідки".