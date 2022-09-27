"Сприймаємо загрози серйозно": у США розповіли, чи готується росія до ядерного удару

У США поки що не змінюватимуть щось у розгортанні власних ядерних сил

У США не вбачають ознак того, що росія готується до застосування ядерної зброї проти України чи будь-якої іншої країни.

Про це під час брифінгу у Білому домі повідомила прессекретар адміністрації президента США Карін Жан-П’єр, повідомляє "Європейська правда". За її словами, жодних ознак підготовки до застосування зброї масового ураження не спостерігається.

"Ми, однак, сприймаємо ці погрози дуже серйозно, але ми поки що не бачили підстав змінити щось у розгортанні власних ядерних сил", — сказала Жан-П’єр.

Як повідомлялося раніше, 21 вересня російський диктатор володимир путін заявив, що у разі загрози для свого існування росія може застосувати ядерну зброю. Після цього США провели переговори з кремлем та попередили російське керівництво про "катастрофічні наслідки".

Разом з тим генерал-лейтенант і колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес припустив, що у разі ядерного удару по Україні, Вашингтон може дати неядерну відповідь, на кшталт знищення чорноморського флоту та російських військових баз у Криму.