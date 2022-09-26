Можливість ядерного удару: у росії зробили нову заяву та "наїхали" на США

Вже традиційно російський політик звинуватив у всьому США

Ядерні погрози з боку російських політиків останні кілька тижнів звучать дедалі частіше. Не став винятком і заступник голови МЗС рф Сергій Рябков, який звинуватив США у веденні лінії протистояння з росією, назвавши це тривожним знаком. Заява прозвучала в ефірі пропагандистського "Першого каналу".

Рябков заявив, що агресивність з боку США зростає і це змушує російську владу більше працювати.

"Лінія США на протистояння росії стає все більш тривожною… Робота стала іншою. Ми займаємося у прямому значенні слова управлінням кризою, дедалі гострішою, дедалі тривожнішою поведінкою американців доводиться займатися постійно", — заявив заступник голови МЗС країни-агресора.

При цьому, за словами політика, влада рф не припиняла діалогу з США стосовно ядерних питань. Рябков додав, що жодних змін у російському підході до питання можливого застосування ядерної зброї не відбулося

Примітно, що російський президент володимир путін 21 вересня заявив, що рф завдасть ядерного удару і готова до цього, якщо відчує небезпеку. При цьому він звинуватив країни Заходу у так званому "ядерному шантажі" і обстрілах Запорізької АЕС. Додамо, що звинувачення путіна не відповідають дійсності, адже саме російські військові систематично обстрілюють ЗАЕС, ставлячи під загрозу ядерну безпеку на найбільшій атомній станції Європи.

Раніше "Телеграф" розібрався, що насправді стоїть за ядерними погрозами путіна — шантаж чи реальна небезпека для України і світу.