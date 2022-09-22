Ядерні погрози путіна: шантаж чи реальна небезпека для України і світу

Генерал Микола Маломуж розказав "Телеграфу", чому рф знову лякає всіх смертельною зброєю

Ядерний шантаж президента росії володимира путіна можна розцінювати все ж таки як блеф та певний фейк, і він не наважиться на ядерну конфронтацію з країнами Заходу та Китаєм. Які технологічно мають переваги в збройних засобах і системах. Крім того, на кремль тиснуть політично, в тому числі його нещодавні партнери в Азії.

Таке припущення в коментарі "Телеграфу" зробив колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал і радник президента України Микола Маломуж, оцінюючи, наскільки реальним може бути застосування ядерної зброї росією, про що голова рф заявив у своєму виступі під час оголошення в країні часткової мобілізації.

"Стратегічно путін програє у війні проти України. Він не виконав жодної задачі, які хотів — захоплення всієї України, поглинання Донбасу і т.д. Навпаки він отримав поразки по ряду напрямків. Зокрема стратегічну поразку на Харківському напрямку. Тому в даний момент він використовує різні інструменти тиску. З одного боку це намагання проводити нові операції. По-друге, мова йде про ядерний шантаж через обстріли Запорізької і Південноукраїнської АЕС. Це вже більш високий рівень шантажу. Третій формат: після великого програшу на Харківщині і частково на Херсонському напрямку при наступні наших ЗСУ (які дійсно показали перевагу України та її армії), тоді, зрозуміло, використав останній аргумент. Тобто шантаж ядерною зброєю", — пояснює генерал.

Ексголова СЗР додає, що в даному випадку оголошення мобілізації в рф було в певній мірі деяким прикриттям. Водночас продовжується шантаж, який поки що не вдався через можливі наслідки аварій на ЗАЕС і Південноукраїнській атомній станції. Тому що світ навпаки об'єднався проти путіна, включаючи навіть Китай, Туреччину, Індію та інш. партнерів москви на рівні ШОС. "Відтак він хоче всім показати, що може бути швидка перемога, і тоді з цим будуть рахуватися. Але швидка перемога не за рахунок мобілізації (це тільки підґрунтя залякування в цілому і нас, і відповідно десь об'єднання росіян перед загрозами), — продовжив він. — Однак актуалізується відповідно реальна тема, як путін сам сказав, що це не фейк, а дійсне можливе застосування ядерної зброї".

На думку Маломужа, такі заяви є вже надпотужним форматом погроз, і російський диктатор цим ще вище піднімає ставки. При цьому є очевидним, що очільник кремля піднімає їх постійно з намаганням проведенням нових військових операцій (що не вдається). А з іншого боку ядерна карта — прямий останній шанс, який є у президента рф, в якому він вважає, що має переваги. Не тільки перед Україною, а й перед основними країнами НАТО, які мають ядерну зброю.

"Технологічно в деяких аспектах вони мають більш досконалі системи ядерного удару. Насамперед йдеться про США і Великобританію. Проте таким шантажем він ще більше мобілізує ресурси світового співтовариства, особливо ядерних держав. Це гратиме проти самого путіна через позицію не тільки Штатів та британців (які однозначно чітко заявили, що буде конкретна зворотна реакція, навіть з можливістю підготовки ядерних ударів). Зрозуміло, як міркує радник президента, у випадку намагання нанесення, у відповідь будуть зворотні ядерні удари. Або навіть на упередження можливе розгортання ядерних засобів. В першу чергу американських і британських. "Мовиться про надпотужні системи, які практично можуть знецінити і в цілому саму росію, і режим путіна, і самого путіна", — пояснює він.

За прогнозами офіцера, на даний момент відбувається конфронтація високого рівня, проте шанси на те, що все ж таки російський президент застосує ядерну зброю, на сьогодні є малоймовірними.

Нагадаємо, напередодні путін під час звернення до росіян заявив про часткову мобілізацію в країні. Крім того, глава кремля висловився про "референдуми" на окупованих територіях України, а також знову пригрозив Заходу ядерною зброєю.

При цьому мобілізація в росії буде зовсім не "частковою". За словами міністра оборони рф, буде призвано на службу 300 тисяч людей. Росіяни активно шукають у мережі, як уникнути мобілізації або як покинути країну. Після слів путіна по всій країні почалися протести проти мобілізації, правда, поки вони нечисленні й не несуть жодних загроз для влади рф.