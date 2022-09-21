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В россии объявлена частичная мобилизация: что об этом нужно знать

Автор
Юлия Рейтер Юлия Рейтер
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Частичная мобилизация начинается с 21 сентября Новость обновлена 21 сентября 2022, 12:53
Частичная мобилизация начинается с 21 сентября

В сети и кремле объясняют, что означает частичная мобилизация для россиян

В среду, 21 сентября, президент россии владимир путин объявил о частичной мобилизации граждан российской федерации из-за полномасштабной войны с Украиной. В результате этого трудно четко понять, что именно имеется в виду говоря о такого рода мобилизации. В поисковиках россияне начали экстренно искать подробную информацию. Запросы "мобилизация в россии", "частичная мобилизация в россии", "обращение путина" и "путин о мобилизации" выросли до топа в поисковике Google.

Сразу после выступления путина на официальном сайте кремля опубликовали указ президента по этому поводу.

Отмечается, что все, кого призвали, будут иметь статус контрактников с тем же соцпакетом и зарплатой. К тому же действующие контрактники не могут расторгнуть свои контракты и после окончания договора. Их автоматически продлят до конца действия частичной мобилизации. Исключения для разрыва составляют только пожилой возраст, тюремный срок или серьезная болезнь.

Частичная мобилизация начинается со дня ее объявления — со среды, 21 сентября.

Волны мобилизации

Как сообщается, волн мобилизации предполагается три:

Первая волна — солдаты, сержанты, прапорщики и мичманы до 35 лет, военные с офицерскими званиями до 45-60 лет, а также прошедшие срочную службу и боевой опыт.

Вторая волна – солдаты, сержанты, прапорщики и мичманы 35-45 лет, военные с офицерскими званиями до 45-60 лет, а также лица, уволенные по состоянию здоровья.

Третья волна – солдаты, сержанты, прапорщики и мичманы 45-50 лет, офицеры 50-60 лет, а также женщины до 45 лет, имеющие военное образование или опыт боевой службы.

Российские Telegram-каналы публикуют инфографики волн частичной мобилизации.

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Инфографика волн

Как сообщал "Телеграф" ранее, министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что под частичную мобилизацию подпадают 300 тысяч граждан россии. Кроме того, в указе путина нашли "секретный" пункт — он для служебного использования.

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#Россия #Армия #Война #Мобилизация