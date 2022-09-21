В указе путина про мобилизацию есть секретный пункт: что о нем известно

Гриф ввели в связи со "служебной необходимостью"

Немало шуму наделал 21 сентября указ президента рф владимира путина об объявлении частичной мобилизации в россии, — однако после этого резонансу истории поддала формулировка самого документа.

В указе путина есть всего 10 пунктов, однако один из них, седьмой, пропущен.

Как видно в тексте указа, опубликованном на официальном сайте президента рф, за пунктом №6 сразу же следует пункт №8. Седьмой просто пропущен.

Однако на сайте для официального опубликования нормативных актов рф опубликована другая версия документа, — там имеется пункт №7, однако с пометкой, что он "для служебного использования".

В россии гриф "для служебного пользования" применяется для информации, которая не относится к категории государственной тайны, однако засекречена государством ввиду "служебной необходимости".

Что именно на самом деле скрыли от широкой публики в этом пункте, — остается пока лишь догадываться.

Как сообщал "Телеграф", объявление частичной мобилизации в россии посеяло настоящую панику.