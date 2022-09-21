Ода ВСУ и агония рф: как в Украине восприняли выступление путина

Из заявлений президента рф можно сделать целый ряд выводов, — и в них мало утешительного для россиян

Выступление кровавого российского диктатора владимира путина мало кого оставило равнодушным, — заявления о частичной мобилизации, "референдумах" и ядерные угрозы взволновали как россиян, так и украинцев. Главные тезисы из обращения путина можно посмотреть тут.

Теперь же "Телеграф" коротко собрал главные реакции украинской стороны.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что частичную мобилизацию объъявили, поскольку нет потенциала для создания новых соединений, и резервисты пополнят уже существующие.

"300 тысяч. Это говорит о двух вещах: потери российской армии не просто огромные, зашкаливающие, точно свыше 100 тысяч убитыми и ранеными, скорее — под 150; двойной комплект набирается потому, что следующие 150 они уже мысленно списали. Как хорошо быть россиянином при Путине", — подчеркнул Арестович.

Другой советник главы ОП Михаил Подоляк высказался короче: "Все еще идет по плану, не так ли? У жизни прекрасное чувство юмора".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким нашел забавным, что основную поддержку путин имеет от населения в возрасте, а на убой отправляет молодых:

Экс-нардеп Виктор Уколов сравнил путина с Гитлером.

путин очень изменился за время войны

"Вообще уже нет того запала и уверенности. Поднятие ставок и прямая угроза применения Ядерного оружия — это агония россии", — считает экономист Даниил Монин.

"После сегодняшнего выступления еще раз бегло просмотрел его обращение 24 февраля. Тогда он выглядел гораздо более расслабленным, более уверенным в себе. Он был в предвкушении легкой победы. Сегодня говорил с явным напряжением, потому что хотел казаться более убедительным, чем на самом деле. Показательной жесткостью компенсировал свою же неуверенность. Путин просел. Украина его опустила", — пишет политолог Михаил Басараб.

"путин в панике, нужно дожимать", — написал блогер Сергей Иванов.

"Владимир Путин выступил в режиме полной дискредитации российской армии", — считает журналист Леонид Швец.

Все благодаря ВСУ

"Главное достижение последнего полугодия, в основном благодаря ЗСУ, что стало по**й, что скажет путин. В первые дни войны были разные чувства, от страшно до непонятно. Теперь по**й", — подчеркнул известный бизнесмен Гарик Когородский.

"Сегодняшние речи Путина и Шойгу — это прямо ода ВСУ", — пишет журналистка Кристина Бердинских.

путин приблизил свой конец

Печальные последствия для путина прогнозирует журналистка и правозащитница Ольга Решетилова: "Каждое новое такое выступление путина и каждая угроза ядеркой приближают момент его ликвидации".

С этим мнением согласился и мэр Киева Виталий Кличко: "Тиран окончательно запустил в своей стране процессы, которые его погребут".

Стоит заметить, что также выступление вызвало и целый шквал мемов среди украинцев.