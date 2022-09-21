Ода ЗСУ та агонія росії: як в Україні сприйняли виступ путіна

Із заяв президента рф можна зробити цілу низку висновків, — і в них мало втішного для росіян

Виступ кривавого російського диктатора володимира путіна мало кого залишив байдужим, — заяви про часткову мобілізацію, "референдуми" та ядерні загрози схвилювали як росіян, так і українців. Головні тези зі звернення путіна можна подивитися тут.

Тепер же "Телеграф" коротко зібрав головні реакції української сторони.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що часткову мобілізацію оголосили, оскільки немає потенціалу для створення нових з’єднань, і резервісти поповнять існуючі.

"300 тисяч. Це говорить про дві речі: втрати російської армії не просто величезні, зашкалюючі, точно понад 100 тисяч убитими і пораненими, швидше — під 150; подвійний комплект набирається тому, що наступні 150 вони вже подумки списали. Як добре бути росіянином при путіні", — наголосив Арестович.

Інший радник голови ОП Михайло Подоляк висловився коротше: "Все ще йде за планом, чи не так? У життя прекрасне почуття гумору".

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім знайшов кумедним, що основну підтримку путін має від населення у віці, а на забій відправляє молодих:

Екс-нардеп Віктор Уколов порівняв путіна з Гітлером.

Путін дуже змінився за час війни

"Взагалі вже немає того запалу та впевненості. Підняття ставок та пряма загроза застосування Ядерної зброї — це агонія росії", — вважає економіст Данило Монін.

"Після сьогоднішнього виступу ще раз швидко переглянув його звернення 24 лютого. Тоді він виглядав набагато більш розслабленим, більш впевненим у собі. Він був у передчутті легкої перемоги. Сьогодні говорив з явною напругою, тому що хотів здаватися більш переконливим, ніж насправді. Показовою жорсткістю компенсував свою ж невпевненість. путін просів. Україна його опустила", — пише політолог Михайло Басараб.

"путін у паніці, потрібно дотискати", — написав блогер Сергій Іванов.

"володимир путін виступив у режимі повної дискредитації російської армії", — вважає журналіст Леонід Швець.

Все завдяки ЗСУ

"Головне досягнення останнього півріччя, в основному завдяки ЗСУ, що стало по**й, що скаже путін. У перші дні війни були різні почуття, від страху до нерозуміння. Тепер по**й", — підкреслив відомий бізнесмен Гарік Когородський.

"Сьогоднішні промови путіна і шойгу — це прямо ода ЗС", — пише журналістка Крістіна Бердинських.

путін наблизив свій кінець

Сумні наслідки для путіна прогнозує журналістка та правозахисниця Ольга Решетилова : "Кожен новий такий виступ путіна та кожна загроза ядеркою наближають момент його ліквідації".

З цією думкою погодився і мер Києва Віталій Кличко: "Тиран остаточно запустив у своїй країні процеси, які його погребуть".

Варто зауважити, що також виступ викликав цілий шквал мемів серед українців.