"Ні могилізації": у росії проходять акції протесту після звернення путіна (фото, відео)

Протести у рф набирають обертів, але російська влада намагається придушити їх у зачатку

У середу, 21 вересня, на 210-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент росії володимир путін оголосив про часткову мобілізацію в країні. Після цього росіяни почали виходити на вулиці, щоправда, поки що мітинги нечисленні.

Опозиційний рух "Весна" закликає росіян виходити на акції протестів у своїх містах. Початок акції – о 19:00.

"Ні могилізації! Всеросійська акція протесту. Сьогодні, 21 вересня, о 19:00. Центри всіх міст. Акція протесту — це тільки початок. Ми впевнені, що рішення про могилізацію може стати кінцем для цієї влади. Зараз країні потрібно виходити. Все у наших руках!” – йдеться у повідомленні.

У східній частині росії акції протесту вже почалися, але вони нечисленні. Повідомляється про затримання мітингувальників.

Акції протесту йде у Томську.

В Улан-Уде кілька десятків людей вийшло на акцію проти війни та мобілізації.

Люди вийшли також на вулиці Новосибірська.

Після звернення путіна виступив і міністр оборони росії сергій шойгу, який заявив, що рф планує мобілізувати 300 тисяч людей. Одразу після виступу президента рф на офіційному сайті кремля опублікували указ президента про часткову мобілізацію. Повідомляється, що в росії планують провести три хвилі мобілізації.