путін порушив важливий договір: політолог пояснив прокол кремля з мобілізацією

На думку Віктора Небоженка, до рішення путіна напевно причетний Китай, а рф очікують складні часи

Оголошенням часткової мобілізації в росії президент рф володимир путін порушив суспільний договір російської влади з населенням країни. Це може призвести до загострення соціальної напруги в російській федерації.

Таку думку "Телеграфу" висловив політолог Віктор Небоженко, аналізуючи мотиви мобілізації, про яку президент рф оголосив раніше, та прогнозуючи наслідки такого рішення російської влади.

"По-перше, вийшло так, що після того холодного душу, який продемонстрував путіну Китай і 15 правителів Центрально-азійських держав, йому необхідно доказати, що він крутий пацан, сильний лідер. Скоріше за все, він отримав дозвіл від Китаю на ескалацію та загострення відносин з Україною та з усім Заходом. КНР замішана в цьому точно. По-друге, знову ж таки, ціллю мобілізації є посилення війни з Україною. А з іншого боку Захід нервово відреагував не на слово "мобілізація", а на ядерний шантаж. Що, нагадаю, дозволяв собі в останній раз тільки Микита Хрущов в кризі 1962 року. Тобто путін примудряється залякати Захід більше, ніж Україну", — каже експерт.

За його словами, по-третє, слово "часткова" не означає, що вона дійсно буде частковою. Скоріше, це буде вибіркова мобілізація, під час якої "різко постраждає соціальна справедливість".

"Тобто, діти багатих і чиновників не підуть на фронт, а воюватимуть бідні люди, або з якимись боргами, а ще — плюс "зеки". А для росіян соціальна справедливість має не менше значення, ніж могутність рф. Не забувайте цього. Це той народ, який любить робити революції з будь-якого приводу, а потім сам себе знищує", — підкреслює політолог, уточнюючи, що порушення справедливості неминуче "призведе до сильної соціальної напруги".

І, по-четверте, за його оцінками, відбулося порушення "невидимого, латентного суспільного договору між путіним та населенням росії".

"Згідно з цим договором путінська влада давала безпеку і стабільність. Можна було все прогнозувати, а у відповідь населення не брало участь в політиці. путін сам з введенням мобілізації порушив цю умову, тому що вони не домовлялися, що буде мобілізація. Населення про це не знало. Взагалі ніхто не знав. А путін забув про договір", — резюмував політолог.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, український журналіст, блогер та співзасновник партії "Демократична сокира" Віктор Трегубов пояснив, чому мобілізація не врятує станивоще росії на війні з Україною.

Також ми писали, що попри можливе оголошення путіним мобілізації йшлося вже кілька місяців, а напередодні ввечері тема піднімалася максимально гостро, більшість росіян все одно виявилася шокованою. Більше того, деякі, ймовірно, за звичкою, навіть цікавляться, "що ж таке відбувається".