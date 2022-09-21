путин нарушил важнейший договор: политолог объяснил прокол кремля с мобилизацией

По мнению Виктора Небоженко, к решению путина наверняка причастен Китай, а в россии ожидаются сложные времена

Объявлением частичной мобилизации в россии президент рф Владимир Путин нарушил неформальный общественный договор власти с населением страны. Это может привести к обострению социального напряжения в российской федерации.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог Виктор Небоженко, анализируя мотивы мобилизации, о которой президент россии объявил ранее, и прогнозируя последствия такого решения российской власти.

"Во-первых, получилось так, что после того холодного душа, который продемонстрировали путину Китай и 15 правителей Центрально-азиатских государств, ему необходимо доказать, что он крутой пацан, сильный лидер. Скорее всего, он получил разрешение от Китая на эскалацию и обострение отношений с Украиной и со всем Западом. КНР замешана в этом точно. Во-вторых, опять же, целью мобилизации является усиление войны с Украиной. А с другой стороны Запад нервно отреагировал не на само слово "мобилизация", а на ядерный шантаж. Что, напомню, позволял себе в последний раз только Никита Хрущев в кризисе 1962 года. То есть путин умудрется запугать Запад больше, чем Украину", — говорит эксперт.

По его словам, в-третьих, слово "частичная" не означает, что она действительно будет таковой. Скорее это будет выборочная мобилизация, во время которой "резко пострадает социальная справедливость".

"То есть, дети богатых и чиновников не пойдут на фронт, а будут воевать бедные люди, или граждане с какими-то долгами, а еще — плюс "зеки". Для россиян же социальная справедливость имеет не меньшее значение, чем могущество россии. Не забывайте этого. Это тот народ, который любит совершать революции по любому поводу, а затем сам себя уничтожает", — подчеркивает политолог, уточняя, что нарушение справедливости неизбежно "приведет к сильному социальному напряжению".

И, в-четвертых, по его оценкам, произошло нарушение "невидимого, латентного общественного договора между путиным и населением россии".

"Согласно этому договору, путинские власти обеспечивали безопасность и стабильность. Можно было все прогнозировать. А в ответ население не участвовало в политике. путин сам с введением мобилизации нарушил это условие, потому что они не договаривались, что будет мобилизация. Население об этом не знало. Вообще никто не знал. А путин забыл о договоре", — резюмировал политолог.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинский журналист, блоггер и соучредитель партии "Демократический топор" Виктор Трегубов объяснил, почему мобилизация не спасет положение россии на войне с Украиной.

Также мы писали, что, несмотря на возможное объявление путиным мобилизации, шло уже несколько месяцев, а накануне вечером тема поднималась максимально остро, большинство россиян все равно оказалось шокированным. Более того, некоторые, вероятно, по привычке даже интересуются, "что же такое происходит".