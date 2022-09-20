Украинский журналист, блогер и соучредитель партии "Демократическая сокыра" Виктор Трегубов объяснил, почему мобилизация в РФ не улучшит положение российских войск в Украине

Есть такое правило: на определенном уровне деградации любое действие системы уходит ей в ущерб.

Лучшей иллюстрацией является поведение Януковича и его клики на Майдане. Если вы проследите хронологию, все их лихорадочные решения вели к ухудшению их ситуации и, наконец, падению. Они сами не давали Майдану утихнуть.

Сейчас по той же тропе уверенно шагает Кремль. Они завели сами себя в ситуацию, где нужно постоянно повышать ставки и градус напряжения — иначе из-за поражений их сожрет собственное общество. Но повышение ставок, как бы то ни было неизбежно, лишь ухудшает их расклады.

Общая мобилизация, так же как и привлечение зеков, не исправит их положение на фронтах — может усугубить. Потому что воюет не масса, а система, а слабые звенья в их системе – не количество недоученного и немотивированного мяса, а техника и командиры среднего звена. Увеличение массы только усугубит этот кризис. В то же время оно крайне негативно отразится на их экономике, социалке и даже демографии.

Это решение не на улучшение. Это решение от тупика. И это хорошая новость для Украины.

А лично я очень хочу услышать весь тот стон на российских телеграмм-болотах, когда персонажи, топившие за всенародную войну, увидят, к чему это приведет.

Источник: Facebook-страница Виктора Трегубова