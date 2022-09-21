Мобілізація в РФ: перелік законних способів, як відкосити від армії

Наводимо перелік законних підстав для того, щоб не воювати в Україні та список організації, які допоможуть з правовою допомогою

У Росії президент Володимир Путін під час свого звернення 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію для війни в Україні. Закличуть тих, хто стоїть у запасі і вже проходив службу у лавах збройних сил, має певні спеціальності та досвід. Як незабаром додав глава МО РФ Сергій Шойгу, всього мобілізують 300 тисяч осіб.

Водночас правозахисники наголошують на тому, що текст указу Путіна написаний досить широко, а вирішувати, кого закликати на війну фактично буде міністерство оборони. Також там жодного слова не сказано про відстрочку для студентів. Тому організації діляться порадами, як можна уникнути призову на війну.

Отримати відстрочку

Тимчасове відстрочку від призову можна отримати з низки причин. Так, згідно із законом "Про військовий обов’язок та військову службу" відкосити можна:

Станом здоров’я (до 6 місяців).

Якщо людина зайнята постійним доглядом за батьком, матір’ю, дружиною, чоловіком, рідним братом чи сестрою, дідусем, бабусею, усиновлювачем.

Коли людина – єдиний опікун неповнолітніх рідних братів чи сестер.

Батькам багатодітних сімей можна не йти до армії, якщо у них є чотири і більше дітей віком до 16 років. Ще варіант — це батько-одиначка однієї дитини і більше віком до 16 років.

Якщо дружина людини перебуває на термін вагітності не менше 22 тижнів.

Не закликають також членів Ради Федерації та депутатів Держдуми.

Перейти на альтернативну цивільну службу

Тим, хто раніше пройшов військову службу на заклик, радять уже зараз подавати заяви про альтернативну цивільну службу (АЦС). Як пояснили в "Руху свідомих відмовників від військової служби", в ст.59.3 конституції росії "Про альтернативну цивільну службу" прописаний правовий інструмент, як уникнути бойових дій. Стаття гарантує право заміни військової служби альтернативною громадянською тим, чиїм переконанням це суперечить.

"… Ви, громадянин, який підлягає заклику з мобілізації, заявляєте про те, що у вас сформувалися переконання і ви вимагаєте замінити військову службу на цивільну", — пояснюють в організації.

Виїхати прямо зараз

Резервістам можуть закрити виїзд з росії тільки після отримання повістки.

Без закордонного паспорта можна виїхати до Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Вірменії (у Вірменію без закордону можна потрапити лише авіалініями). Із закордонним паспортом без візи можна виїхати до Грузії, Туреччини, Чорногорії, Таїланду, Сербії, Мексики, Єгипту, Ізраїлю, Молдови, Азербайджану, Таджикистану, Узбекистану, Аргентини, Бразилії, Уругваю, ОАЕ, Чилі, Коста-Ріки, Таїланду. Повний список можна прочитати тут.

Дзвінок другу

Солдатам, зокрема контрактної служби, відмовитися буде складніше, але це можливо, передає "Настоящее время". За словами голови громадського руху "Громадянин. Армія. Право" Сергія Кривенка, іноді немає можливості написати рапорт на папері. Але можна наговорити рапорт родичам телефоном, і вони від імені військовослужбовця повісять його на електронну приймальню міністерства оборони на сайті, напишуть у прокуратуру. Також у цьому випадку родичам краще заручитися підтримкою правозахисників.

Консультації правозахисників

Допомогти юридичною допомогою та надати консультації, як уникнути армії, можуть " Рух свідомих відмовників від військової служби", організація "Школа призовника", об’єднання юристів "Заклик до совісті", "Громадянин та армія", " Служба підтримки pdeskMediaBot", "Комітет солдатських" матерів", "Солдатські матері Санкт-Петербурга", " Ковчег ", "Гайд".

Як повідомляв "Телеграф", в указі Путіна знайшли "секретний" пункт — він є для службового використання.