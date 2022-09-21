В указі путіна про мобілізацію є секретний пункт: що про нього відомо

Гриф ввели у зв’язку зі "службовою необхідністю"

Чимало галасу наробив 21 вересня указ президента рф владимира путіна про оголошення часткової мобілізації в росії, — але після цього резонансу історії піддало формулювання самого документа.

В указі путіна є всього 10 пунктів, проте один із них, сьомий, пропущений.

Як видно у тексті указу, опублікованому на офіційному сайті президента рф, за пунктом №6 відразу ж йдеться пункт №8. Сьомий просто пропущено.

Однак на сайті для офіційного опублікування нормативних актів рф опублікована інша версія документа, — там є пункт № 7, проте з позначкою, що він "для службового використання".

У росії гриф "для службового користування" застосовується для інформації, яка не належить до категорії державної таємниці, проте засекречена державою через "службову необхідність".

Що саме насправді приховали від широкої публіки в цьому пункті — залишається поки що здогадуватися.

Як повідомляв "Телеграф", оголошення часткової мобілізації в росії посіяло справжню паніку.