Мобилизация в РФ: список законных способов, как откосить от армии

Приводим перечень законных оснований для того, чтобы не воевать в Украине и список организаций, которые помогут с правовой помощью

В России президент Владимир Путин во время своего обращения 21 сентября объявил о частичной мобилизации для войны в Украине. Призовут тех, кто стоит в запасе и уже проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные специальности и опыт. Как вскоре добавил глава МО РФ Сергей Шойгу, всего мобилизируют 300 тысяч человек.

В то же время правозащитники подчеркивают, что текст указа Путина написан достаточно широко, а решать, кого призвать на войну фактически будет министерство обороны. Также там ни слова не сказано об отсрочке для студентов. Поэтому организации делятся советами, как можно избежать призыва на войну.

Получить отсрочку

Временную отсрочку от призыва можно получить по ряду причин. Так, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" откосить можно:

По состоянию здоровья (до 6 месяцев).

Если человек занят постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом или сестрой, дедушкой, бабушкой, усыновителем.

Когда человек — единственный опекун несовершеннолетних родных братьев или сестер.

Отцам многодетных семей можно не идти в армию, если у них есть четыре и более ребенка в возрасте до 16 лет. Еще вариант — это отец-одиночка одного ребенка и более в возрасте до 16 лет.

Если супруга человека находится на сроке беременности не менее 22 недель.

Не призывают также членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

Перейти на альтернативную гражданскую службу

Тем, кто ранее прошел военную службу по призыву, советуют уже сейчас подавать заявления об альтернативной гражданской службе (АГС). Как объяснили в "Движении сознательных отказчиков от военной службы", в ст.59.3 конституции РФ "Об альтернативной гражданской службе" прописан правовой инструмент, как избежать боевых действий. Статья гарантирует право замены военной службы альтернативной гражданской тем, чьим убеждениям это противоречит.

"… Вы, гражданин, подлежащий призыву по мобилизации, заявляете о том, что у вас сформировались убеждения и вы требуете заменить военную службу на гражданскую", — объясняют в движении.

Уехать прямо сейчас

Резервистам могут закрыть выезд из России только после получения повестки.

Без загранпаспорта можно уехать в Армению, Казахстан, Кыргызстан и Армению (в Армению без заграна можно попасть только авиалиниями). С загранпаспортом без визы можно уехать в Грузию, Турцию, Черногорию, Таиланд, Сербию, Мексику, Египет, Израиль, Молдову, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Аргентину, Бразилию, Уругвай, ОАЭ, Чили, Коста-Рику, Таиланд. Полный список можно прочитать здесь.

Звонок другу

Солдатам, в том числе контрактной службы, отказаться будет сложнее, но это возможно, передает "Настоящее время". По словам главы общественного движения "Гражданин. Армия. Право" Сергея Кривенко, иногда нет возможности написать рапорт на бумаге. Но можно наговорить рапорт родственникам по телефону, и они от имени военнослужащего повесят его на электронную приемную министерства обороны на сайте, напишут в прокуратуру. Также в этом случае родственникам лучше заручиться поддержкой правозащитников.

Консультации правозащитников

Помочь юридической помощью и предоставить консультации, как избежать армии, могут "Движение сознательных отказчиков от военной службы", организация "Школа призывника", объединение юристов "Призыв к совести", "Гражданин и армия","Служба поддержки", "Комитет солдатских матерей", "Солдатские матери Санкт-Петербурга", "Ковчег", "Гайд".

Как сообщал "Телеграф", в указе Путина нашли "секретный" пункт — он для служебного использования.