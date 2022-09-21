У росії оголошено часткову мобілізацію: що про це потрібно знати

У мережі та кремлі пояснюють, що означає часткова мобілізація для росіян

У середу, 21 вересня, президент рф володимир путін оголосив про часткову мобілізацію громадян російської федерації через повномасштабну війну з Україною. У результаті цього важко чітко зрозуміти, що саме мається на увазі кажучи про такого роду мобілізацію. У пошукачах росіяни почали екстрено шукати детальну інформацію. Запити "мобілізація в росії", "часткова мобілізація в росії","звернення путіна" і "путін про мобілізацію" зросли до топу в пошуковій системі Google.

Одразу після виступу путіна на офіційному сайті кремля опублікували указ президента щодо цього.

Зазначається, що всі, кого призвали, матимуть статус контрактників із тим самим соцпакетом і зарплатою. До того ж чинні контрактники не можуть розірвати свої контракти або піти після закінчення договору. Їх автоматично продовжать до кінця дії часткової мобілізації. Винятки для розірвання становлять лише похилий вік, тюремний строк або серйозна хвороба.

Часткова мобілізація починається з дня її оголошеня — з середи, 21 вересня.

Хвилі мобілізації

Як повідомляється, хвиль мобілізації передбачається три:

Перша хвиля — це солдати, сержанти, прапорщики та мічмани до 35 років, військові з офіцерськими званнями до 45-60 років, а також ті, хто пройшли строкову службу та бойовий досвід.

Друга хвиля — солдати, сержанти, прапорщики та мічмани 35-45 років, військові з офіцерськими званнями до 45-60 років, а також особи, звільнені за станом здоров'я.

Третя хвиля — солдати, сержанти, прапорщики та мічмани 45-50 років, офіцери 50-60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту чи досвід бойової служби.

Російські Telegram-канали публікують інфографіки хвиль часткової мобілізації.

Інфографіка хвиль

Як повідомляв "Телеграф" раніше, міністр оборони російської федерації сергій шойгу заявив, що під часткову мобілізацію підпадають 300 тисяч громадян росії. Крім того, в указі путіна знайшли "секретний" пункт — він є для службового використання.