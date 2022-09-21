Війна - день 210: росія готує "референдуми" через провали на фронті, звернення путіна

Оперативно про головне 21 вересня

Широкомасштабне вторгнення рф в Україну триває майже 7 місяців. Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників у районі Бахмута (Донецька область), при цьому ЗСУ просуваються на півдні та сході країни. Після провалів на Харківському напрямку в росії не вигадали нічого кращого, ніж оголосити про "референдуми" на окупованих територіях України. Напередодні колаборанти хором заспівали, що хочуть приєднатися до росії. На тлі цих заяв у рф ухвалили низку законів, що вказують на початок мобілізації. Напередодні президент росії володимир путін мав виступити з терміновим зверненням до росіян, проте його виступ перенесли на середу, 21 вересня.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти завдали удару по греблі у Печенігах (Харківська область), повідомляється про ймовірність її руйнування.

З даними за 18 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 207: ЗСУ звільняють Україну, розкриваються нові звірства окупантів".

Про те, що відбувалося 19 вересня, можна прочитати у трансляції: "Війна — день 208: ЗСУ готуються до нового наступу, росіяни обстріляли АЕС".

Нагадаємо, інформація за 20 вересня доступна у зведенні: "Війна — день 209: ЗСУ видавлюють росіян з української землі, окупанти мстять обстрілами міст".