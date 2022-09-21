Офіс генпрокурора розпочне розслідування після репортажу «Телеграфу» зі звільненої Харківщини

У відомстві збирають інформацію щодо фактів сексуального насильства з боку російської армії

Офіс генерального прокурора України відреагував на репортаж видання "Телеграф" з деокупованої Харківської області, у якому були описані злочини сексуального характеру з боку військовослужбовців рф відносно цивільного населення.

У відомстві повідомили, що по вказаних фактах буде розпочато розслідування. В Офісі генпрокурора нещодавно було створене управління з розслідувань злочинів сексуального характеру під час війни. Керівництво цього відділу зв’язалось з журналістом "Телеграфу", щоб отримати більше інформації про ті випадки, які буди описані в репортажі. Зокрема, щодо фактів сексуального насильства з боку російської армії.

Наводимо слова місцевої мешканки з репортажу: "Солдати спали з дівчатами, яким було по 12-13 років. Деяких забирали самі, деяких приводили батьки в приміщення місцевої школи. Вони "здавали" своїх дітей за гуманітарну допомогу або горілку. Дітей залишали, брали продукти та йшли додому. Потім те саме відбувалось в солдатських окопах".

Зі свого боку видання "Телеграф" буде максимально сприяти розслідуванню, щоб покарати винних.