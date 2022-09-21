Офис генпрокурора начнет расследование после репортажа «Телеграфа» с освобожденной Харьковщины

В ведомстве собирают информацию о фактах сексуального насилия со стороны российской армии

Офис генерального прокурора Украины отреагировал на репортаж издания "Телеграф" из деоккупированной Харьковской области, в котором были описаны преступления сексуального характера со стороны военнослужащих России в отношении гражданского населения.

В ведомстве сообщили, что по указанным фактам будет начато расследование. В Офисе генпрокурора недавно было создано управление по расследованию преступлений сексуального характера во время войны. Руководство этого отдела связалось с журналистом "Телеграфа", чтобы получить больше информации о тех случаях, которые были описаны в репортаже. В частности, о фактах сексуального насилия со стороны российской армии.

Приводим слова местной жительницы из репортажа: "Солдаты спали с девочками, которым было по 12-13 лет. Некоторых забирали сами, некоторых приводили родители в помещение местной школы. Они "сдавали" своих детей за гуманитарную помощь или водку. Детей оставляли, брали продукты и шли домой. Потом то же самое происходило в солдатских окопах".

Со своей стороны издание "Телеграф" будет максимально способствовать расследованию, чтобы наказать виновных.