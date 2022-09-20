Россияне забирали детей в обмен на продукты и насиловали: жители Харьковщины об ужасах оккупации (репортаж)

Журналист "Телеграфа" побывала на освобожденных территориях с волонтерской миссией

Украинские Вооруженные Силы в ходе успешных контрнаступательных действий освободили часть Харьковской области, которая более полугода была под оккупацией. После освобождения весь мир может видеть, что армия страны-оккупанта совершала там такие же зверства, как и в Киевской области: бомбила здания, пытала людей, насиловала детей и уничтожала украинскую символику. Все эти рассказы услышала журналист "Телеграфа", поехавшая на освобожденные территории с небольшой волонтерской миссией.

"Готовим на костре, возле него и греемся. У нас нет света, газа, воды"

На подъездах к освобожденным территориям много сожженной и полуразрушенной техники оккупантов, даже несколько машин с рашистской Z-символикой осталось. Почти посреди дороги стоят оранжевые "Жигули", на которых, вероятно, оккупанты пытались бежать в россию, но не успели. Еще не разобранными стоят российские блокпосты, сделанные из пустых ящиков из-под снарядов. Такие же ящики валяются всюду, где мы проезжаем.

На подъездах к освобожденным территориям много полуразрушенной и сожженной техники оккупантов

"Здесь полно мин, наверное, разбирать это все будут еще несколько лет, по полям лучше не ездить", — говорит в дороге один из сопровождающих нас военных.

Проезжаем табличку с надписью: "Изюм". В городе на днях обнаружили массовое захоронение гражданских и военных — замученных, застреленных. Оно потерпело многочисленные разрушения, обстрелы велись почти круглосуточно. Под некоторыми завалами все еще остаются люди.

Едем дальше, чтобы успеть пообщаться с местными жителями в селах неподалеку. Светит солнце, но радоваться этому мешают обстрелянные автомобили, которые нам постоянно встречаются. Рядом с одним валяется детская одежда, второй вообще опрокинут и весь в следах от пуль. Это все – машины украинцев, которые пытались спастись от армии, которая хотела "спасти" их.

Обстрелянные автомобили украинцев, пытавшихся спастись от российской армии

По дороге встречаем многих наших военных, которые едут на трофейной технике оккупанта: здесь и "пионы", и "тюльпаны", и санитарные МТЛБ. Все военные с усталыми лицами, но, встречая нас, радостно улыбаются. Среди разрушенных до основания зданий эти улыбки сияют особенно ярко.

Доезжаем до первого поселка в Чугуевском районе. Люди здесь уже несколько часов ждут нашего приезда, ведь за эти дни еще никаких волонтеров здесь не было. Замученные, немного смущенные люди активно расспрашивают, откуда мы приехали и какие территории еще освобождены. Новостей здесь не читают, ведь до сих пор нет связи. Более того, нет света, газа и воды.

"Мы готовим на костре, разводим прямо здесь во дворе. Дрова делаем из оставленных россиянами ящиков из-под снарядов, — показывает местная жительница Ирина. — Возле него мы и греемся, потому что нет газа, очень холодно в домах".

"Надели атошникам мешки на головы и повели. Что с ними стало — неизвестно"

Местные рассказывают, что россияне вошли в село уже 26 февраля.

"1 марта здесь начали искать атошников. Некоторые наши начали сдавать, а я нескольких спрятала у себя в доме на три недели. Но все-таки их нашли. Зашли в мой дом, надели им мешки на головы и повели на трассу в направлении Изюма. Что с ними стало потом — неизвестно", — говорит местная женщина по имени Любовь.

Ее сын – военнослужащий. Оккупанты об этом знали, поэтому периодически устраивали женщине допросы.

С продуктами в деревне было плохо: работал один магазин, в который завозили российские товары. У кого были какие-то деньги – покупали, у кого нет – ели то, что выросло на огороде.

"Когда пришли украинские воины, мы кричали "ура" и плакали от радости", — говорят местные жители

"Однажды дали нам полкило риса и черную, как землю, муку. А тем из местных, кто с ними сотрудничал, они давали продукты мешками. А вообще очень хотелось хлеба", — продолжает Любовь.

Среди местных действительно были коллаборанты, которые сотрудничали с российской армией, давали всю необходимую информацию и терроризировали местное население.

"Около десяти человек забрали и завели на них дела (после освобождения. — Ред .). Из них немало женщин. Они выполняли разные задачи. Некоторые уничтожали все с украинской символикой. Им ставили задачу порвать украинские книги, снять и уничтожить всю украинскую символику — текст гимна, герб. Это они сняли флаги с поселкового совета. Все, что было создано после 1991 года, когда Украина стала независимой. Затем они повесили свой флаг. Такой был приказ от россиян", — рассказывает еще одна местная жительница.

Тем, кто был за Украину, россияне угрожали расстрелами.

"А я вообще россиянка. Я из Саратова, но живу в Харьковской области 23 года. И я за Украину, они никак этого не могли понять", — говорит Ирина.

Также они выслеживали и мужчин. Потому некоторые вообще не выходили из подвалов.

"Российские солдаты спали с девушками, которым было по 12-13 лет"

Некоторые события местные люди вспоминают со слезами на глазах… Российские солдаты имели половые отношения с местными детьми.

"Солдаты спали с девушками, которым было по 12-13 лет. Некоторых забирали сами, некоторых приводили родители в помещение местной школы. Они "сдавали" своих детей за гуманитарную помощь или водку. Детей оставляли, брали продукты и шли домой. Потом то же самое происходило в солдатских окопах. Потом они начали завозить сюда своих проституток", — рассказывает Любовь.

После освобождения территорий, когда об этих фактах стало известно, некоторых таких родителей забрали украинские спецслужбы, кое-кто бежал в россию, а кто-то продолжает жить в селе.

Оккупанты обещали открыть русские школы и учить истории россии.

"Они говорили, что придет россия и мы начнем нормально жить, будет дешевый газ… Забирали наши документы на паи, мы должны были отдавать им оригиналы. Они забирали автомобили, даже велосипеды, обокрали здесь все квартиры, вынесли телевизоры, стиральные машинки. Они забрали наши дома",- рассказывают местные жители.

Помимо техники, российская армия вывозила с оккупированных территорий украинских детей. Многие из них до сих пор находятся в россии.

"У нас взрывы были каждый день, я почти не выходила из погреба"

Чуть позже в центр села приезжают люди из более отдаленных поселений, почти у границы с рф. Одна женщина до сих пор дрожит и рассказывает, что ей постоянно было страшно.

"У нас взрывы были каждый день, очень громко, я почти не выходила из погреба. У нас стояли из "ЛНР". Но они были у россиян как рабы, копали траншеи. Их утром забирали, вечером привозили. Ходили с автоматами, но постоянно пьяные. Когда шла, то постоянно боялась, чтобы не выстрелили в спину. Но мы потом хорошо спрятались", — говорит женщина.

Во многих дворах и огородах много неразорвавшихся снарядов. А люди говорят, что уже привыкли к постоянной опасности.

Дети здесь повзрослели будто на десяток лет. Боятся подойти взять конфету, у них очень серьезный взгляд. Играются тем, из чего взрослые делают костры – ящиками от снарядов.

Дети здесь повзрослели будто на десяток лет

Еще одна местная рассказывает, что оккупанты, узнав, что она шьет одежду, пришли к ней, приставили автомат и сказали ремонтировать им форму. На ее ответ, что швейная машинка сломалась, сказали, что если она не хочет, то ее просто пристрелят. Женщина вспоминает это, и ее голос начинает дрожать.

"Я живу одна, мне 62 года. А они вчетвером зашли ко мне с автоматами, я чуть не потеряла сознание. В моем паспорте они увидели, что я из Мариуполя: "О, ты же наша землячка, и не хочешь нам ничего ремонтировать?" — очень удивлялись. Одни штаны я зашила, и потом они ушли. Я все время жила в подвале».

"А что там мой Мариуполь, освободили?" — спрашивает у меня. Освободят, говорю, но чуть позже.

Шестого сентября местные услышали, как россияне бегут. "Они заводили автомобили, пытались уехать. Мы сидели в подвале 7 сентября, и где-то около 12 дня услышали, что пришли наши украинские воины. Мы кричали "ура" и плакали. Плакали даже мужчины. Три дня мы их кормили чем было. Кто-то пирожки спек прямо в летней кухне, кто-то даже смог сделать хлеб, все это под снарядами, потому что россияне продолжали обстрелы... Во время одного такого обстрела погибла моя соседка, бабушка. Мы ее зарыли прямо во дворе. Мы еще боимся, но очень рады освобождению", — говорит Любовь, которая уже здесь за старшую.

Местные боятся зимы, ведь жить в таких условиях, как сейчас, тяжело, но в голосе чувствуется столько надежды и столько радости, что дождались Украины, что становится уже не так тревожно. Хотя кое-кто говорит, что собирается уезжать.

В домах очень холодно. А что будет зимой?

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