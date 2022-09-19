«Моя цель отстроить Мариуполь и вернуть местных жителей домой»: волонтер Михаил Пурышев

Сейчас Михаил Пурышев на своем красном бусе развозит помощь жителям деоккупированных сел и городов в Харьковской области

На этой неделе знаменитый красный бус с сердечками и следами от осколков на боках, надписью "Волонтер" на капоте курсирует по Харьковской области. За рулем тот самый Михаил Пурышев – уроженец Мариуполя, который весной первым прорвался в блокадный город, проложив дорогу для эвакуации жителей. Сейчас вместе с ним бывшим землякам и жителям деоккупированных сел и городов в других регионах помогают десятки людей.

"С каждым приездом город менялся, под конец – напоминал угли"

На встречу Михаил Пурышев позвал на склад, выкроив время между подготовкой своего буса к очередной поездке и фасовкой/загрузкой пакетов с гуманитарной помощью. Все время разговора мимо нас к пункту сбора подъезжают машины, груженные памперсами, гелями для душа, пакетами с чаем, крупами, хлебом. Внутри это все разбирается по категориям, складывается в пакеты – работа не останавливается ни на минуту. Все сосредоточены – завтра дорога на Святогорск, Изюм, Купянск и окрестные села.

На складе кипит работа над сортировкой гуманитарной помощи

— Знаете, я как раз сегодня сделал наконец-то удостоверение волонтера, и мы зарегистрировали фонд "Unity of people", — делится новостью с "Телеграфом" Михаил. – У нас много идей, которые мы хотим реализовать. Это такое колесо, которое раскрутилось, и ты вместе с ним, и не можешь остановиться. Когда мы это сделаем, я буду уже в Мариуполе. И он будет украинским. Мы накроем большой стол, будем с волонтерами пировать и праздновать победу.

Михаил Пурышев: "Волонтеры – это тыл, они делают все, чтобы облегчить жизнь людям, пострадавшим от войны"

А пока путь в родной город для Михаила закрыт. Еще весной, вывезя семью в безопасное место, он сделал несколько рейсов в Мариуполь. Туда ехал груженный лекарствами, продуктами питания, предметами гигиены, назад – брал "на борт" детей и женщин.

- Когда я сказал, что прорвусь в Мариуполь, люди не верили, — вспоминает Михаил. — Въехать в город в первых числах марта уже было невозможно. За то, что получилось, меня назвали Колумбом Мариуполя. Во вторую поездку ко мне присоединился кум, в третью я уже стоял в очереди на российском блокпосту минут 40 вместе с теми, кто захотел помочь. С каждым приездом город менялся: сначала напоминал дымок, потом костер, а под конец – угли. Это был черный город. Люди нуждались в пище, воде. И если молодежь могла все это где-то добыть, то людям постарше было совсем тяжко. Куда им на улицу, если они еле ходят, а тут постоянные прилеты. Вот многие и сидели в своих квартирах, подвалах и тихо умирали от голода, болезней. Такие были реалии.

Каждая поездка проходила с риском для жизни, так как Мариуполь нещадно обстреливали из всех возможных видов оружия. Плюс на блокпостах от дээнэровцев или россиян можно было ожидать любого подвоха.

- Отдельный параграф моей жизни – седьмая поездка, когда я задумал вывезти людей с "Азовстали", — продолжает волонтер. – Тогда на одном блокпосту меня серьезно досматривали, забрали телефон, где было все – видео моих поездок, куда я и что возил, фото паспорта, который я на тот момент потерял. Без него я не мог ни вернуться назад, ни добраться до Мариуполя. Телефон я вернул, но на блокпосту под Володарском меня из-за отсутствия документов все-таки задержали, повезли разбираться, и там я заговорил о своем намерении попасть на комбинат.

После этого Михаила пару дней продержали в ИВС, допрашивали, угрожали, били, не понимая, как человек в здравом уме мог выдать такую версию цели поездки.

- Тяжело было объяснить, почему я приехал, — отмечает Михаил. – И смеялись надо мной, и агрессия была, но в итоге от восприятия меня как дурачка пришли к конструктивному разговору. Я предложил поставить три камеры на "Азовстали", выйти в прямой эфир, чтобы мир был третьей стороной и увидел, что оттуда выпустят гражданских. Сделать мне этого не дали. Каким-то чудом отпустили, проверив все. Видимо, убедились, что я не какой-то агент, который будет выдавать позиции, а просто человек, который приехал помочь с эвакуацией.

Но и тогда бус Михаила вернулся в Запорожье не порожним. Пассажирами стали мама-одиночка с пятью детьми и семья с ребенком из села Инженерное, которые были постоянно под обстрелами.

"В дороге нужно быть очень острожным, россияне оставляют много мин"

Хоть в какой-то момент Михаил и снял видео, что завязывает с волонтерством и возвращается в бизнес, до сих пор этого не сделал. IT-компания, в которой он является совладельцем, работает в Ивано-Франковске без его участия, а он продолжает помогать.

- Сейчас руководство страны, военные заняты тем, чтобы вернуть украинские земли, а волонтеры – это тыл, они делают все, чтобы облегчить жизнь людям, пострадавшим от войны, — отмечает Михаил. – Мариупольцев мы поддерживаем после эвакуации, потому что они лишились всего. В том числе сообща оплачиваем аренду жилья. Таких уже десятки семей. Мы дали людям новую жизнь, кто-то устроился на работу, кто-то открыл бизнес, многие стали со временем привозить к нам в штаб гуманитарку.

Михаил уточняет, что принципиально не объявляет сборы на свою карту и не берет наличные, если их приносят, поскольку считает: где деньги – там раздоры. Все желающие могут напрямую сделать что-то для конкретной семьи – их контакты можно найти на странице волонтера. Еще один вариант – приобрести продукты, медикаменты, бытовую химию и передать на склад.

В сборе гуманитарной помощи для жителей освобожденных сел и городов могут участвовать все желающие

Продукты, медикаменты, бытовую химию затем передают людям, пострадавшим от войны

- Мне уже высказывали, что это сложно. А я отвечаю: "Как вы думаете, а мне несложно было ездить?" — говорит Михаил. – Когда ты вез детей из Мариуполя, укрыв своим бронежилетом, и читал все известные молитвы, и каялся. И сейчас на Киевщине, Харьковщине после себя россияне оставляют много мин, которые не убьют, но сделают инвалидом. И нужно быть очень осторожным в дороге, это очень большая ответственность. Но, конечно, большинство откликается без вопросов. Вот недавно один человек съездил в "Метро" и всего закупил на 150 тыс. гривен. Есть у нас тут среди волонтеров Люся – у нее в селе под Киевом полностью сгорел дом, который она строила много лет. Выложили видео с ее историей и люди начали везти материалы, скидывать деньги, и она уже, можно сказать, с новым домом. Вот вам сила "Инстаграма"!

Впереди холода, поэтому теплая одежда очень нужна

Михаил говорит, что вопрос жилья один из самых актуальных и на освобожденных территориях Харьковской области. Разрушений очень много, люди фактически оказались на улице, а впереди холода. Но главное, что они дождались освобождения.

- Наверное, только человек, который прожил под оккупантами, может понять, что сейчас чувствуют люди в Балаклее, Изюме и других городах, — говорит Михаил. – Если бы я вышел из подвала в родном городе и увидел украинских военных, понял, что нет больше "ДНР", то всех бы обнимал и расцеловывал. И я поеду в Мариуполь, как только можно будет. Многие земляки мне пишут: "Миша, будем бежать впереди твоего буса". А я говорю: да я сам побегу. Шутим и ждем, молимся, чтобы Бог дал силы, мужество устоять и сберечь как можно больше наших ребят.

Михаил Пурышев: "Как только можно будет, поеду в Мариуполь"

И я уже сейчас думаю, а что же будет, когда все закончится. Чем я буду заниматься? Для этого и нужен фонд "Unity of people". Он продолжит работать. И у меня есть проект, который я давно хотел сделать, но у меня не было такой поддержки, а теперь она у меня есть. Ежедневно мы можем спасать по одному ребенку, который болен раком, другими серьезными заболеваниями. Но основная цель, конечно, отстроить Мариуполь, вернуть мариупольцев домой, помогать развивать экономику – продвигать бизнес-стартапы.