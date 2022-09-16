Вторая Буча в Харьковской области. В освобожденных городах находят пыточные и братские могилы (фото, видео)

Местные жители дают показания по военным преступлениям россиян, от которых стынет кровь в жилах. Гражданских пытали током, избивали и держали в подвалах

На освобожденных территориях Харьковской обл. находят пыточные в подвалах и массовые захоронения. Зверства, совершенные россиянами, напоминают еще одну Бучу. В частности, в Изюме нашли братскую могилу военных и гражданских, там похоронены более 440 человек, а в Балаклее обнаружили пыточную оккупантов в одном из отделов полиции.

Все эти следы военных преступлений сейчас документируются украинскими стражами порядка. Среди эксгумированных на Харьковщине есть погибшие со следами пыток и отрезанными ушами, заявил заместитель главы МВД Евгений Енин, передает " НВ ". Рассказываем, что известно о военных преступлениях, совершаемых россиянами на оккупированной Харьковщине:

Массовое захоронение в Изюме

В ночном обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что в освобожденном городе нашли одну из самых больших братских могил с начала полномасштабной войны.

"Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм… россия повсюду оставляет после себя смерть. И должна за это отвечать", — заявил президент.

Массовое захоронение военных нашли в лесу, где в свое время окопались российские десантники, рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, передает " Новынарня ".

В лесу обнаружили могилы до 25 украинских защитников, большинство имеют только номера на самодельных деревянных крестах. На месте захоронения находится поисковая команда, в которую входят саперы, группа разведки и терроборона. россияне оставили после себя растяжки и перед эксгумацией лес нужно разминировать.

Также на территории старого кладбища Изюма есть около 500 новых могил – преимущественно местных жителей. На этих крестах указан преимущественно порядковый номер, реже фамилия и дата смерти.

"Мы понимаем, что здесь захоронены гражданские, их закапывали сами оккупанты", — сказал Котенко.

Пыточные в Изюме

В Изюме обнаружили уже несколько мест, где совершались военные преступления. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, рядом с частными домами была расположена пыточная, где из женщин и мужчин выбивали показания против украинской армии.

Это небольшое помещение в подвале, на полу расстелили линолеум, чтобы легче было смывать кровь, а также поставили стол со стулом.

"Здесь сидел представитель россии, который все записывал, а другие в это время выбивали какие-то показания и попытки, чтобы человек либо пошел на сотрудничество, либо взял на себя шпионаж в пользу ВСУ", — говорит Лубинец.

Подвал в Балаклее

После возвращения под контроль города Балаклеи, там в одном из отделений полиции нашли подвал, где пытали и содержали людей. Гражданский местный житель Александр провел "на подвале" более 3 месяцев, сообщает омбудсмен Лубинец. Его содержали в маленькой камере еще с восемью лицами. Александр говорит, что ему еще повезло, ведь он не попал на допрос к чеченцам. русские били его электрическим током, битой по голове и туловищу, резали ножом.

"Это все для того, чтобы Александр признался в том, что был корректировщиком огня для украинских военнослужащих. Он не подписал ни одного документа, но говорит, что признавшиеся — исчезали, и он не знает о дальнейшей судьбе этих людей", — сообщил омбудсмен.

Пытки россияне снимали на камеры, записи с которых они унесли с собой.

Котовник в Балаклее

Котовник в Балаклее

Учительница английского и русского языков из города Балаклея Виктория Щербак вместе с 16-летней дочерью также попала на допрос в подвал оккупантов, а ее мужа несколько недель держали в камере. По словам Виктории в интервью " Радио НВ ", за ними пришли семеро россиян с автоматами, забрали телефоны и документы, перечитали все сообщения и приказали собираться и ехать с ними. Единственным аргументом был "не нравится нам ваша семейка".

"Нас отвезли с мешками на голове в подвал и посадили в клетку. Я даже сейчас видела в новостях такие клетки в Купянске, и у нас такие же. Видно, они их привезли специально для людей. Там нельзя было лежать, есть сиденья, и нас четырех посадили. Мы видели только мужчину окровавленного и избитого. Мы там провели несколько часов, примерно три, потом нас перевели в подвал в полицию", — говорит Виктория.

Виктория вспоминает, что в трехместной камере они сидели впятером. Не было воды, свежего воздуха, еду дали только через сутки. Затем, когда она попала на допрос, Виктории предлагали работать на россиян и начали угрожать избиением и изнасилованием дочери.

"У меня сердце не выдержало, я потеряла сознание и упала. В скором парни со скорой сказали, что было предынфарктное состояние. Двое кадыровцев потом привели мою дочь на скорую", — говорит Виктория.

Сельсовет в Больших Проходах превратили в тюрьму

В селе Большие Проходы Харьковщине оккупанты превратили кабинеты сельсовета в тюрьму, а в комнате рядом устроили часовню, передает проект "Украинский свидетель". Окна в комнатах были с решеткой, а на дверях кабинета сделали отверстия, чтобы наблюдать за пленными.

"Рядом с одиночными камерами оккупанты обустроили комнату с иконами – в ней богобоязненный палач, судя по всему, мог исповедоваться после очередного кровавого допроса. Кое-что похоже было в ГУЛАГе: там заключенных пытают и убивают, а здесь – часовня, где можно замолить грехи. Ничего лишнего, российский минимализм в натуральном виде", – отметили в проекте.