"Пытали даже женщин": житель Балаклеи рассказал о зверствах оккупантов

Российские войска творили бесчинства на оккупированной территории

После наступления ВСУ на Харьковщине украинским защитникам удалось освободить Балаклею. Местные жители рассказывают, как стали свидетелями пыток и убийств во время российской оккупации.

Соответствующий материал выпустило издание BBC. Житель Балаклеи Артем рассказал, что больше 40 дней находился в российском плену, и его пытали током.

Артем поведал, что его и других плененных украинцев рф держала в здании местной полиции. Он рассказал, что слышал из соседних камер крики людей, которых россияне подвергали пыткам. При этом россияне специально отключили шумную систему вентиляции, чтобы все могли слышать, как кричат люди. Один раз током пытали и Артема.

"Они выключили систему вентиляции, чтобы все могли слышать, как кричат люди, когда их пытают током. С некоторыми заключенными это делали через день. Даже женщин пытали.

Меня заставили взять в руки два провода. Там был электрогенератор. Чем быстрее он крутился, тем больше было напряжение. Они сказали: "Отпустишь провода — тебе конец". Потом стали задавать вопросы. Сказали, что я вру — и генератор завертелся быстрее, так что напряжение росло", — сказал Артем.

Добавим, что Артема задержали за то, что на его телефоне нашли фотографию брата — военнослужащего ВСУ в военной форме. По его словам, одного пленного россияне удерживали в заключении 25 дней за то, что у него дома нашли украинский флаг. Директор местной школы Татьяна провела в полицейском участке трое суток. Она также подтвердила, что слышала крики людей из других камер.

Ранее сообщалось, что под Киевом задержали агентов рф, пытавших малолетнего украинца, который выслеживал вражескую технику и места дислокации оккупантов.

Напомним, рф вернула тело британского волонтера со следами пыток.