Занимались пытками и попытались проникнуть в ВСУ: под Киевом задержали агентов рф
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Во время оккупации злоумышленники пошли на коллаборацию с россиянами, а после побега врага пытались заниматься шпионажем.
Служба безопасности Украины, на днях разоблачившая российского агента, который пытался установить прослушку в Верховной Раде, доложила о новом успехе. В Вышгородском районе Киевской области силами спецслужбы были задержаны двое местных жителей, которые способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевщины.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, кроме коллаборационной деятельности они также пытались заниматься шпионажем. Злоумышленники пробовали устроиться в ряды логистических подразделений Вооруженных сил Украины, чтобы собрать данные о поставках украинским войскам западного оружия и боеприпасов.
СБУ удалось установить, что весной вооруженные мужчины выискивали среди местных жителей патриотов, которые сопротивлялись захватчикам, и проводили с ними так называемые фильтрационные мероприятия. Также на их совести пытки малолетнего парня, который выслеживал вражескую технику и места дислокации оккупантов, чтобы сдавать их ВСУ.
Впрочем, после освобождения Киевщины предателям удалось остаться на территории региона. Но теперь они переключились на разведдеятельность. В частности, один из них уехал в соседний регион и подписал контракт с ВСУ. Другой – пробовал "призваться" от одной из территориальных громад вблизи Киева. Целью такого проникновения в ряды украинской армии было собирать и передавать россиянам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения.
Во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили:
- комплектующие к самодельным взрывным устройствам;
- средства связи, которые враждебная агентура использовала для коммуникации с российскими "координаторами".
Сейчас оба злоумышленника задержаны, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Им доложено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Проверяются связи предателей с представителями спецслужб россии.
Как сообщал "Телеграф", в Киеве СБУ разоблачила мужчину, который назывался военным экспертом и таким образом собирал разведданные для россиян.