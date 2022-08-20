Займалися тортурами і спробували проникнути до ЗСУ: під Києвом затримали агентів рф

Під час окупації зловмисники пішли на колаборацію з росіянами, а після втечі ворога пробували займатись шпигунством

Служба безпеки України, яка днями викрила російського агента, що намагався встановити прослушку у Верховній Раді, доповіла про новий успіх. У Вишгородському районі Київської області силами спецслужби були затримані двоє місцевих мешканців, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини.

Зрадники намагались проникнути до лав ЗСУ, щоб шпигувати на росіян

Як повідомили у прес-службі СБУ, окрім колабораційної діяльності, вони також намагались займатись шпигунством. Зловмисники пробували влаштуватися до лав логістичних підрозділів Збройних сил України, щоб зібрати дані про постачання українським військам західної зброї та боєприпасів.

СБУ вдалось встановити, що навесні озброєні чоловіки вишукували серед місцевих мешканців патріотів, які чинили спротив загарбникам, і проводили з ними так звані фільтраційні заходи. Також на їхній совісті катування малолітнього хлопця, який вистежував ворожу техніку та місця дислокації окупантів, щоби здавати їх ЗСУ.

Обшук у помешканні одного з колаборантів

Втім, після визволення Київщини, зрадникам вдалося залишитись на території регіону. Але тепер вони переключились на розвіддіяльність. Зокрема, один з них виїхав до сусіднього регіону і підписав контракт із ЗСУ. Інший – пробував "призватись" від однієї з територіальних громад поблизу Києва. Метою такого проникнення до лав української армії було збирати та передавати росіянам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили:

комплектуючі до саморобних вибухових пристроїв;

засоби зв’язку, які ворожа агентура використовувала для комунікації з російськими "координаторами".

Зараз обидва зловмисники затримані, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Перевіряються зв'язки зрадників з представниками спецслужб рф.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві СБУ викрила чоловіка, який називався воєнним експертом і таким чином збирав розвіддані для росіян.