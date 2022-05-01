Укр

Эвакуация из Мариуполя: власти сделали объявление и обратились ко всем украинцам

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
976
Эвакуация в Мариуполе Новость обновлена 01 мая 2022, 14:04
Эвакуация в Мариуполе

Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье

По официальной информации, в воскресенье, 1 мая, возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Новости об Украине и мире — в нашем Telegram

"Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно", — пишут в Телеграм-канале.

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призывает мариупольцев покинуть город: "Это может быть один из последних реальных шансов покинуть город. Говорите всем – никаких повесток, никаких обвинений нет и не будет. Мы всех ждем дома, в Украине".

У жителей Мариуполя появилась надежда на безопасную эвакуацию. Андрющенко сообщил, что оккупанты разрешили перемещение между Левобережным районом и другими районами через мост на Мухино. Однако он предупредил, что они обустроили блокпосты для усиления проверок.

Как сообщалось ранее, генсек ООН Антониу Гутерриш после беседы с кровавым диктатором владимиром путиным заявил, что тот якобы дал "принципиальное согласие" на участие представителей Красного креста и других структур ООН в организации эвакуации жителей Мариуполя. Позже спикер путина дмитрий песков эту информацию опроверг. По его словам, такие возможности прорабатываются, однако каких-либо конкретных договоренностей достигнуто не было.

Теги:
#Эвакуация #Мариуполь
Проблемы с поступлением "горючки" испытывают все АЗС страны
Транспорт
Заправки массово вводят ограничения на бензин в Украине: что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Проблемы с поступлением "горючки" испытывают все АЗС страны
Заправки массово вводят ограничения на бензин в Украине: что известно
Дата публикации
Категория
Российские оккупанты активно наводят свои порядки в Мелитополе
Жизнь в оккупации. Мелитополь: перекрашенные фонтаны, цены в рублях и красные флаги
Дата публикации
Категория
Эвакуация в Мариуполе
Эвакуация из Мариуполя: власти сделали объявление и обратились ко всем украинцам
Дата публикации
Категория
Ответственность за вероятную трагедию хотели повесить на ВСУ
"Можем повторить" сбитый Boeing? СБУ предотвратила серьезную провокацию рф
Дата публикации
Категория
Война в Украине продолжается уже 67 дней
Война — день 67: ВСУ освободили ключевой населенный пункт, а россияне продолжают бомбить Одессу