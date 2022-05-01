Эвакуация из Мариуполя: власти сделали объявление и обратились ко всем украинцам

Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье

По официальной информации, в воскресенье, 1 мая, возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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"Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно", — пишут в Телеграм-канале.

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призывает мариупольцев покинуть город: "Это может быть один из последних реальных шансов покинуть город. Говорите всем – никаких повесток, никаких обвинений нет и не будет. Мы всех ждем дома, в Украине".

У жителей Мариуполя появилась надежда на безопасную эвакуацию. Андрющенко сообщил, что оккупанты разрешили перемещение между Левобережным районом и другими районами через мост на Мухино. Однако он предупредил, что они обустроили блокпосты для усиления проверок.

Как сообщалось ранее, генсек ООН Антониу Гутерриш после беседы с кровавым диктатором владимиром путиным заявил, что тот якобы дал "принципиальное согласие" на участие представителей Красного креста и других структур ООН в организации эвакуации жителей Мариуполя. Позже спикер путина дмитрий песков эту информацию опроверг. По его словам, такие возможности прорабатываются, однако каких-либо конкретных договоренностей достигнуто не было.