Друга Буча на Харківщині. У звільнених містах знаходять катівні і братські могили (фото, відео)

Місцеві мешканці дають свідчення щодо воєнних злочинів росіян, від яких стигне кров у жилах. Цивільних катували струмом, били і тримали у підвалах

На звільнених територіях Харківщини знаходять катівні у підвалах та масові поховання. Звірства, вчинені росіянами, нагадують ще одну Бучу. Зокрема, в Ізюмі знайшли братську могилу військових та цивільних, там поховано понад 440 осіб, а в Балаклії виявили катівню окупантів в одному із відділів поліції.

Усі ці сліди воєнних злочинів зараз документуються українськими правоохоронцями. Серед ексгумованих на Харківщині є загиблі зі слідами тортур та відрізаними вухами, заявив заступник голови МВС Євген Єнін, передає "НВ". Розповідаємо, що відомо про воєнні злочини, які скоювали росіяни на окупованій Харківщині:

Масове поховання в Ізюмі

У нічному зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що у звільненому місті знайшли одну з найбільших братських могил від початку повномасштабної війни.

"Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм… росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати", — заявив президент.

Масове поховання військових знайшли в лісі, де свого часу окопалися російські десантники, розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, передає "Новинарня".

У лісі виявили могили до 25 українських захисників, більшість мають лише номери на саморобних дерев'яних хрестах. На місці поховання перебуває пошукова група, до якої входять сапери, група розвідки та тероборона. росіяни залишили по собі розтяжки і перед ексгумацією ліс потрібно розмінувати.

Також на території старого кладовища Ізюма є близько 500 нових могил – переважно місцевих мешканців. На цих хрестах вказано переважно порядковий номер, рідше – прізвище та дата смерті.

"Ми розуміємо, що тут захоронені цивільні, їх закопували самі окупанти", – сказав Котенко.

Катівня в Ізюмі

В Ізюмі знайшли вже декілька місць, де відбувалися воєнні злочини. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, поруч з приватними будинками була розташована катівня, де з жінок і чоловіків вибивали покази проти української армії.

Це невелике приміщення у підвалі, на підлозі розстелили лінолеум, щоб легше було змивати кров, а також поставили стіл зі стільцем:

"Тут сидів представник рф, який все записував, а інші у цей час вибивали якісь свідчення і намагання, щоб людина або пішла на співпрацю, або взяла на себе шпигунство на користь ЗСУ", — каже Лубінець.

Підвал у Балаклії

Після повернення під контроль міста Балаклії, там в одному з відділків поліції знайшли підвал, де катували та утримували людей. Цивільний місцевий мешканець Олександр провів "на підвалі" понад 3 місяці, повідомляє омбудсмен Лубінець. Його утримували у маленькій камері ще з вісьмома особами. Олександр каже, що йому ще "пощастило", адже він не потрапив на допит до чеченців. росіяни били його електричним струмом, битою по голові та тулубу, різали ножем.

"Це все для того, щоб Олександр зізнався у тому, що був коригувальником вогню для українських військовослужбовців. Він не підписав жодного документа, але каже, що ті, хто зізнався — зникали, і він не знає про подальшу долю цих людей", — повідомив омбудсмен.

Тортури росіяни знімали на камери, записи з яких вони забрали із собою.

Катівня у Балаклії

Катівня у Балаклії

Вчителька англійської та російської мов з міста Балаклія Вікторія Щербак разом 16-річною донькою також потрапила на допит до підвалу окупантів, а її чоловіка декілька тижнів тримали у камері. За словами Вікторії в інтерв’ю "Радіо НВ", по них прийшли семеро росіян з автоматами, забрали телефони і документи, перечитали усі повідомлення і наказали збиратися і їхати з ними. Єдиним аргументом було "не подобається нам ваша сімейка".

"Нас відвезли з мішками на голові у підвал і посадили у клітку. Я навіть зараз бачила у новинах такі клітки у Куп’янську, і у нас такі самі. Видно, вони їх привезли спеціально для людей. Там не можна було лежати, є сидіння, і нас чотирьох посадили. Ми бачили лише чоловіка закривавленого і побитого. Ми там провели кілька годин, приблизно три, потім нас перевели у підвал у поліцію", — каже Вікторія.

Вікторія згадує, що у тримісній камері вони сиділи вп’ятьох. Не було води, свіжого повітря, їжу дали лише через добу. Далі вона потрапила на допит, Вікторії пропонували, щоб вона на них працювала і почали погрожувати побиттям і зґвалтуванням дочки.

"У мене серце не витримало, я втратила свідомість і впала. У швидкій хлопці сказали, що був передінфарктний стан. Двоє кадирівців потім привели мою доньку на швидку", — каже Вікторія.

Сільраду у Великих Проходах перетворили на в'язницю

У селі Великі Проходи Харківщині окупанти перетворили кабінети сільради на в'язницю, а у кімнаті поряд влаштували каплицю, передає проект "Український свідок". Вікна у кімнатах були із ґратами, а на дверях кабінету зробили отвори, щоб спостерігати за полоненими.

"Поруч із одиночними камерами окупанти облаштували кімнату з іконами – у ній богобоязливий кат, зважаючи на все, міг сповідатися після чергового кривавого допиту. Дещо схоже було у ГУЛАГу: там ув'язнених катують і вбивають, а тут – каплиця, де можна замолити гріхи. Нічого зайвого, російський мінімалізм у натуральному вигляді", – зазначили у проекті.