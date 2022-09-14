"Катували навіть жінок": житель Балаклії розповів про звірства окупантів

Російські війська творили безчинства на окупованій території

Після наступу ЗСУ на Харківщині українським захисникам вдалося звільнити Балаклію. Місцеві жителі розповідають, як стали свідками тортур та вбивств під час російської окупації.

Відповідний матеріал випустило видання ВВС. Житель Балаклії Артем розповів, що понад 40 днів перебував у російському полоні, і його катували струмом.

Артем розказав, що його та інших полонених українців рф тримала в будівлі місцевої поліції. Він розповів, що чув із сусідніх камер крики людей, яких росіяни катували. При цьому росіяни спеціально відключили шумну систему вентиляції, щоб усі могли чути, як люди кричать. Одного разу струмом катували й Артема.

"Вони вимкнули систему вентиляції, щоб усі могли чути, як кричать люди, коли їх катують струмом. З деякими в’язнями це робили через день. Навіть жінок катували.

Мене змусили взяти до рук два дроти. Там був електрогенератор. Чим швидше він крутився, тим більше було напруження. Вони сказали: "Відпустиш дроти — тобі кінець". Потім почали ставити запитання. Сказали, що я брешу — і генератор закрутився швидше, тож напруга зростала", — сказав Артем.

Додамо, що Артема затримали за те, що на його телефоні знайшли фотографію брата — військовослужбовця ЗСУ у військовій формі. За його словами, одного полоненого росіяни утримували ув’язнено 25 днів за те, що у нього вдома знайшли український прапор. Директор місцевої школи Тетяна провела у поліцейській дільниці три доби. Вона також підтвердила, що чула крики людей з інших камер.

Раніше повідомлялося, що під Києвом затримали агентів росії, які катували малолітнього українця, який вистежував ворожу техніку та місця дислокації окупантів.

Нагадаємо, росія повернула тіло британського волонтера зі слідами тортур.