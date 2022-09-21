Мінус півтори сотні окупантів та десятки одиниць техніки: ЗСУ потужно підсмажили росіян на півдні

ЗСУ на півдні України не дають окупантам розслабитися

Українські військові завдали потужних ударів по окупантах у Новій Каховці та знищили велику колону техніки та особового складу, яка готувалася до переправи на правий берег Дніпра.

Як йдеться в щоденному зведенні Оперативного командування "Південь", ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за добу відпрацювали 21 вогневих завдань, в ході яких окупаційним силам було завдано суттєвої шкоди.

Зазначається, що окрім ударів по окупантах у Новій Каховці, ЗСУ також завдавали ударів по пункту управління ворожим військом у Бериславському районі, зосередженнях сил та техніки в районі Гаврилівки та Чорнобаївки, а також по Дар'ївському мосту.

Усього за добу ЗСУ ліквідували 151 окупанта та понад 40 одиниць техніки, серед яких:

7 танків;

19 одиниць автомобільної та бронетехніки;

10 одиниць гаубиць та САУ.

Крім того, розвідка отримала дані про ліквідацію ще 62 окупантів та 5 броньованих машин під час попередніх ударів.

Як повідомлялося раніше, експерт Defense Express Іван Киричевський висловив думку, що операція зі звільнення Херсонської області та знищення там російського угруповання триватиме довше, ніж у Харківській, але її результат буде більш розгромним для окупантів.