Мінус півтори сотні окупантів та десятки одиниць техніки: ЗСУ потужно підсмажили росіян на півдні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
ЗСУ на півдні України не дають окупантам розслабитися
Українські військові завдали потужних ударів по окупантах у Новій Каховці та знищили велику колону техніки та особового складу, яка готувалася до переправи на правий берег Дніпра.
Як йдеться в щоденному зведенні Оперативного командування "Південь", ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за добу відпрацювали 21 вогневих завдань, в ході яких окупаційним силам було завдано суттєвої шкоди.
Зазначається, що окрім ударів по окупантах у Новій Каховці, ЗСУ також завдавали ударів по пункту управління ворожим військом у Бериславському районі, зосередженнях сил та техніки в районі Гаврилівки та Чорнобаївки, а також по Дар'ївському мосту.
Усього за добу ЗСУ ліквідували 151 окупанта та понад 40 одиниць техніки, серед яких:
- 7 танків;
- 19 одиниць автомобільної та бронетехніки;
- 10 одиниць гаубиць та САУ.
Крім того, розвідка отримала дані про ліквідацію ще 62 окупантів та 5 броньованих машин під час попередніх ударів.
Як повідомлялося раніше, експерт Defense Express Іван Киричевський висловив думку, що операція зі звільнення Херсонської області та знищення там російського угруповання триватиме довше, ніж у Харківській, але її результат буде більш розгромним для окупантів.