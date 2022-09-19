Війна — день 208: ЗСУ готуються до нового наступу, а в тилах росіян вибухи

Оперативно про головне 19 вересня

Російське вторгнення в Україну триває вже 208 днів. Натиск окупаційних військ поступово слабшає на багатьох напрямках і намагаються поспіхом закріпитися на схід від Осколу, чекаючи нового контрнаступу українських військових, яке за словами президента України вже готується. Однак військові невдачі росіян змушують їх посилювати обстріл мирних населених пунктів, у тому числі й на Харківщині. Водночас на окупованих територіях також не спокійно, а чергові вибухи продовжують позбавляти колаборантів життя.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, інформація за 16 вересня доступна у зведенні: "Війна — день 205: війська росії тероризують Кривий Ріг і атакують на Донбасі" .

З даними за 17 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 206: ЗСУ продовжують контрнаступ, а у звільнених містах знаходять масові поховання".

Про те, що відбувалося 18 вересня, можна прочитати у трансляції: "Війна — день 207: ЗСУ звільняють Україну, розкриваються все нові звірства окупантів"