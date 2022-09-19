Двісті вогневих завдань виконані "на відмінно": ЗСУ потужно вдарили по орді путіна на Півдні, забезпечивши їй 29 "двохсотих"

Протягом бойового дня знищено велику кількість техніки супротивника

Незважаючи на те, що кремлівський диктатор путін постійно змінює цілі своєї "спецоперації" в Україні, ЗСУ незмінно продовжують завдавати потужних ударів по російським окупантам на Півдні нашої країни, знищуючи їхню живу силу та техніку.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь".

Так, протягом бойового дня Сили оборони завдали по ворогові 11 авіаударів, виконавши при цьому 200 вогневих завдань. Окрім того, українські воїни вразили командні пункти окупантів та позиції рашистких ППО.

Усього за минулу добу орда путіна втратила:

29 окупантів,

2 самохідних та 1 звичайну 152 мм гаубицю "Мста-С"

"Мста-Б",

командну машина управління винищувальною авіацією

БМП-3,

2 склади боєприпасів.

"Удари завдано по складам ворожих запасів у Баштанському районі Миколаївщини, поа двом пунктам управління військами та позиціями сил ППО окупантів у Бериславському та Каховському районах, по місцем зосередження озброєння та техніки поблизу Львового, по станції радіоелектронної боротьби недалеко від Херсона та по понтону. у Каховці ”, – сказано у зведенні.

Над російською бронетехнікою вже розвивається український прапор

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ на Півдні знищили "альтернативний флот" ворога і припинили його спроби відновити Антонівський міст.