Бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк розповів, які цілі ставить російський диктатор в Україні

Учора я у вас спитав: "На якій стадії ухвалення поразки у війні з Україною перебуває Путін?"

Скажу чесно, метою опитування було, щоби ми про це взагалі задумалися. І замислюватися тут треба від початку — з формулювання питання. На перший погляд, вона начебто зрозуміла, але насправді є неясність.

Річ у тому, що потрібно зрозуміти, про яку війну йдеться, яку війну у своїй свідомості веде Путін. І це залежить від цього, що він бачить ціллю війни.

І тут ми згадуємо, що цілі в нього постійно змінюються, і це є виявом того, що Путін поетапно упокорюється з крахом одних цілей та ставить собі інші.

Не обговорюватимемо його священну війну із західним світом, виділимо те, що стосується України:

1) Війна за всю Україну.

Ця війна Росією вже програна ще у березні. Тож тут у Путіна "прийняття" під соусом "ну, цього разу не вийшло, але потім!.."

2) Війна за південно-східний пояс від Харківщини до Одеської області.

Після затику в Миколаївській області, втечі РФ зі Зміїного та успішної (для нас) Харківської операції ця війна вже теж все. Тут 5 стадій прокотилися порівняно швидко, путінські спалахи гніву з обстрілами інфраструктури ми бачили. Торгуватися тут нема про що, так що подепресував і прийняв.

3) Війна за південь та Донбас

Це те, що відбувається зараз.

Формально Путін заявляє, що йде боротьба за Донбас (причому весь), але ми маємо розуміти, що південь (Херсонську та Запорізьку область) він тримає на думці. Йому необхідний сухопутний коридор до Криму та Північно-Кримського каналу. При цьому правобережна частина Херсонської області йому теж потрібна, але її втрата критичної не стане.

Імхо, зараз він вважає, що південь і Донбас отримати зможе. Зважаючи на все, він уже не проти обговорити "фіксацію прибутку" на переговорах, але говорити з ним ніхто не збирається.

Так що тут поки що заперечення, але готовність до торгу.

Поразка у цій війні для Путіна буде болючішою. Адже він означатиме, що вся ця "СВО" була дарма. Росія не отримала нічого, крім п**ди.

4) Війна за "ЛДНР" та Крим

А тут Путін уже в мінуси піде. Страшна для нього ситуація.

Потрібно сказати, що поки що Путін порівняно пластично приймає поразки. Добре, що він уже не сидить у бункері місяцями, а виїжджає "в люди", де йому можуть мозок трохи поставити на місце.

Ми повинні розуміти, що окрім битв на фронтах є й ментальне протистояння. І поетапна деморалізація неофюрера є дуже важливою. За її швидкістю потрібно стежити, щоб щоразу плавно проходити всі 5 стадій.