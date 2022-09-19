Як і з Бучею: у путіна нахабно відповіли на звинувачення з приводу Ізюма

у кремлі заявляють про брехню зі сторони Києва

Після нещодавного звільнення від російської окупації міста Ізюм у Харківській області українці почали робити там жахливі знахідки. Серед них і масове поховання людей, яких вбили рашисти. Ексгумація тіл жертв досі триває.

У неділю, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців зазначив, що російські загарбники поводять себе як нацисти на українських територіях, які вони окупували, і заявив, що вони будуть відповідати за свої вчинки як на полі бою, так і в судовому порядку.

У кремлі вже встигли відреагувати на промову українського призидента. Прес-секретар президента російської федерації володимира путіна дмитро пєсков повідомив журналістам російської пропагандистської інформаційної агенції "РИА-Новости", що звинувачення росії у воєнних злочинах з боку української влади є несправедливими, адже катування людей в Ізюмі російськими військовими це український фейк.

"Це той же сценарій, що в Бучі. За одним сценарієм все розвивається. Це брехня. Це брехня, і звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії", — заявив пєсков.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Ізюмі серед масових поховань вбитих росіянами людей знайшли могили родини з шести людей, які померли в один день. Серед них є двоє дітей.