Как и с Бучей: у путина нагло ответили на обвинения по поводу Изюма

в кремле заявляют о лжи со стороны Киева

После недавнего освобождения от российской оккупации города Изюм в Харьковской области, украинцы начали делать там ужасные находки. Среди них и массовое захоронение людей, которых убили рашисты. Эксгумация тел жертв продолжается.

В воскресенье, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам отметил, что российские захватчики ведут себя как нацисты на украинских оккупированных территориях и заявил, что они будут отвечать за свои поступки как на поле боя, так и в судебном порядка.

В кремле уже успели отреагировать на речь украинского президента. Пресс-секретарь президента российской федерации владимира путина дмитрий песков сообщил журналистам российского пропагандистского информационного агентства "РИА-Новости", что обвинения россии в военных преступлениях со стороны украинской власти несправедливы, ведь пытки людей в Изюме российскими военными это украинский фейк.

"Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это ложь. Это ложь, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", — заявил песков.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Изюме среди массовых захоронений убитых россиянами людей нашли могилы семьи из шести умерших в один день людей. Среди них двое детей.