Війна — день 207: ЗСУ звільняють Україну, розкриваються нові звірства окупантів

Оперативно про головне 18 вересня

Широкомасштабне вторгнення рф в Україну триває вже 207 днів. Українські сили оборони продовжують крок за кроком звільняти рідну землю, зокрема від загарбників було повністю зачищено Куп’янськ (Харківська область). Окупанти продовжують атакувати у напрямку Бахмута, також російський флот активізувався у Чорному морі. Крім того, у звільненому Ізюмі на Харківщині продовжують знаходити жахливі знахідки, які підтверджують звірства росіян під час окупації. Президент України Володимир Зеленський порівняв армію рф з нацистами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Ворог вдарив по Миколаєву. У місті чути вибухи.

Також повідомляється про вибухи в Нікополі (Дніпропетровська обл.).

Що відбувалося в Україні 15 вересня читайте у трансляції: "Війна — день 204: ЗСУ звільняють Україну, затоплення Кривого Рогу після обстрілу".

А інформація за 16 вересня доступна у зведенні: "Війна — день 205: війська росії тероризують Кривий Ріг і атакують на Донбасі".

Нагадаємо, з даними за 17 вересня можна ознайомитися у матеріалі: "Війна — день 206: ЗСУ продовжують контрнаступ, а у звільнених містах знаходять масові поховання".